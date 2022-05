Les députés d'Occitanie sollicités pour défendre une médecin sanctionnée à Bédarieux

La mobilisation se poursuit à Bédarieux après la suspension d'une médecin généraliste non-vaccinée. Son comité de soutien s'est étoffé. Plus de 150 personnes très actives pour dénoncer cette décision. Comme France Bleu Hérault vous le révélait, cette professionnelle de santé installée depuis plus de 26 ans a reçu un courrier de l'Assurance maladie lui demandant de vider son cabinet, retirer sa plaque à l'entrée et de rendre tous les documents professionnels.

Sauf que ses patients dénoncent cette méthode radicale. 22 médecins sont dans la même situation dans la région Occitanie. Récemment, les patients du médecin ont reçu un courrier de l'Assurance maladie, leur demandant de changer de professionnel.

La commune de Bédarieux est impactée par la désertification médicale comme un très grand nombre de communes rurales (et urbaines). En période électorale, le comité de soutien a écrit à l'ensemble des députés et sénateurs d'Occitanie. Les réponses se comptent sur le doigt d'une main. Seulement trois réponses sur les 200 courriers envoyés.

Un député de Gironde apporte son soutien. Mais dans l'Hérault, un seul élu a donné suite à ce courrier. Philippe Huppé, député sortant dans cette 5e circonscription. Mais aussi Lewis Marchand, candidat LREM dans cette circonscription.

"La désertification médicale ne semble pas préoccuper les députés sortants" déplore Antoinette, enseignante et une des représentantes du comité de soutien. Elle est dépitée par ce faible retour. "On élit des gens et on leur délègue, une compétence, un pouvoir pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Ne pas avoir de réponse sur un problème aussi fondamental qu'aujourd'hui, cela veut qu'ils s'en fichent ou alors trop préoccupés par leur réélection".

"Notre détresse est importante plus on avance dans le temps. Depuis octobre, nous n'avons plus de médecin. Les élus ont le pouvoir d'abroger cette loi, de l'adapter au contexte, aux différents territoires. Nous ne sommes pas dans une grande ville. L'épidémie, ici, ne peut pas se répandre aussi rapidement dans les grandes villes. À un moment donné, il faut avoir du bon sens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui."

Ce mardi, Philippe Huppé, député sortant de la 5e circonscription de l'Hérault, candidat de la majorité présidentielle en juin prochain a rencontré les représentants du comité de soutien. L'élu dit avoir conscience de cette problématique. "Mais aujourd'hui, la loi, c'est la loi. Demain, nous verrons."

"Je leur ai répondu ce qu'avait dit le président de la République. Oui, ce médecin pourra reprendre son activité, mais une fois que la pandémie aura bien baissé et après l'élection du nouveau parlement." - Philippe Huppé

"Le député a demandé à notre médecin de ne pas retirer sa plaque pour l'instant." - Gilles

Cette réponse de normand, ne rassure pas vraiment Gilles, soutien du médecin. "Il est dommage que les gens à la tête de notre pays ne se mobilisent pas plus pour des choses aussi graves. Des départements sont sans aucun doute dans des situations plus alarmantes, mais il faut agir et arrêter rapidement l'hémorragie." - Gilles

"Il y a urgence. Les 1.500 patients se retrouvent sans médecin." - Gilles

Le maire de Bédarieux Francis Barsse assistait à cette réunion. Il soutient lui aussi Annie Labadie dans son combat : ''Cette loi est anormale" précise Francis Barsse. "Nous avons besoin de médecins de partout à la campagne. Et on nous prive de notre professionnelle de santé. Si vous, vous avez le Covid, vous pouvez reprendre le travail après avoir été soigné. Elle, elle est immunisée. Elle n'a pas attrapé la maladie. Pourquoi ne pourrait-elle pas travailler ? Expliquez-moi la logique de la chose."

"Inquiet de cette suspension, j'ai écrit le 18 octobre à l'ordre des médecins et à l'ARS. L'ordre m'a répondu en m'expliquant qu'il n'était pas compétent. J'attends toujours la réponse de l'Agence Régionale de Santé."

"Nous avons une dizaine de médecins pour un bassin de 22.000 habitants. C'est peu. Cette réintégration est nécessaire et urgente." - Pierre Mathieu

Le président de la Communauté de communes Grand Orb est aussi l'un des soutiens d'Annie Labadie. Pierre Mathieu dit garder espoir. ''J'espère seulement que cette réintégration sera rapide. C'est le message que nous avons porté au député. Pour autant, voilà plusieurs mois que nous n'avons plus notre médecin. Il va encore falloir attendre. C'est plus que dommage".

Annie Labadie ne baisse pas les bras. Elle va suivre les conseils du député Philippe Huppé. Ne pas enlever sa plaque de son cabinet. Cette dernière, avait déjà refusé de vider son cabinet il y a 15 jours sur les conseils de son comité de soutien.

À l'entrée de son cabinet, une autre plaque, plus artistique a été accroché il y a quelques jours reprenant une citation du célébre romancier brésilien Paulo Coelho de Souza "Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant."

Ce jeudi, le comité de soutien a reçu la visite de Lewis Marchand, pompier professionnel, candidat LREM dans cette 5e circonscription.