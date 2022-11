L'épicerie ferme, la mairie d'un village azuréen amène elle-même les habitants faire les courses

Un heureux événement oblige toute une commune à se réorganiser. Julie, l'épicière d'Isola, attend un enfant. Mais elle n'a pas pu trouver de remplaçant, même temporairement. L'épicerie doit donc fermer plusieurs mois.

Des mini-bus pour aller faire les courses

"On s'en réjouit pour elle, mais on doit s'organiser le temps qu'elle puisse rouvrir" sourit la maire de la commune Mylène Agnelli. "La boulangerie va vendre les produits frais les plus essentiels : du lait, des œufs, de la crème... Et, nous, on va emmener les gens qui ne sont pas véhiculés dans une épicerie pas loin, à Pont-de-Clans."

Le premier voyage a eu lieu jeudi, avec un bénévole du CCAS, à bord de mini-bus. "Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on fera leurs courses pour eux" ajoute l'élue.