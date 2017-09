L'équipe d'Yves Darrigrand démissionne, il y aura de nouvelles élections municipales à Orthez

Il y aura de nouvelles élections municipales à Orthez avant Noël. 11 conseillers de la majorité d'Yves Darrigrand ont annoncé ce mardi après-midi qu'ils allaient démissionner pour provoquer un nouveau scrutin.

Onze élus de la majorité démissionnent à Orthez pour provoquer de nouvelles élections municipales. L'équipe d'Yves Darrigrand se déchire depuis plus d'un an. Ces conseillers municipaux vont donc démissionner de leurs fonctions mardi prochain, juste après les élections sénatoriales.

Une décision prise à l’unanimité de l'équipe encore en place explique Yves Darrigrand : "on était tous d'accord pour entreprendre cette démarche qui rend la parole aux orthéziens. Je n'ai pas démissionné moi parce qu'il faut assurer une permanence pendant toute la période électorale. J'ai voulu l'assumer jusqu'au bout. Nous ne sommes pas là pour résister à tout prix, nous sommes là pour avancer, et c'est pour cela que nous allons revenir devant les ortéhziens et leur demander ce qu'ils souhaitent". Yves Darrigrand va donc se représenter, avec 13 conseillers actuels.

Le maire et quatre adjoints resteront en poste jusqu'à ce que le nouveau scrutin soit organisé, c'est à dire dans les trois mois.

Comme d'habitude il n'est responsable de rien donc il fait démissionner les autres - Bernadette Prada, ancienne première adjointe passée dans l'opposition

Une démission de la majorité que Bernadette Prada, ancienne première adjointe d'Yves Darrigrand passée dans l'opposition, attendait depuis longtemps. Même si elle espérait que le maire lui même démissionne également : "cette décision aurait dû intervenir il y a bien longtemps. Comme d'habitude il n'est responsable de rien donc il fait démissionner les autres et lui par contre reste, soi-disant pour gérer les affaires courantes. Il reste en poste pour préparer les nouvelles élections."

