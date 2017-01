L'Etat critiqué en Vaucluse : à tort ou à raison ?

Le préfet de Vaucluse est l'invité de Rue de la République ce mercredi de 18h30 à 19 heures.

Baisse des crédits, accueil des migrants, recul des services publics : l'Etat est critiqué sur de nombreux sujets dans le département. A tort ou à raison ?

Le Préfet de Vaucluse répond et s'explique dans Rue de la République, votre rendez-vous politique et citoyen. Bernard Gonzalès sera notre invité mercredi entre 18 h30 et 19 h, en direct sur France Bleu Vaucluse et FranceBleu.fr.