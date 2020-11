"L'Etat doit reprendre en charge la financement du RSA", Jean-Claude Leblois invité de France Bleu Limousin

Jean-Claude Leblois, il y a environ 500 personnes en plus qui bénéficient du Revenu de solidarité active ces derniers mois. Quand on a déjà un budget serré comment trouve-t-on les moyens de faire face à une telle hausse?

Jean-Claude Leblois : "C'est compliqué. Il y a cinq ans, les dépenses versées pour le RSA en Haute-Vienne étaient de 50 millions d'euros, aujourd'hui elles sont de 60 millions. Dans le même temps, la compensation de l'Etat est restée la même à 28 millions d'euros. Nous avons donc dépenser 10 millions d'euros en plus sans aide.

En plus, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire et la crise économique, le nombre de bénéficiaires augmentent fortement. Nous avons été obligés au département d'ajouter à notre budget prévisionnel 2.5 millions d'euros pour faire face."

Ces nouveaux bénéficiaires ont perdu leur emploi ou alors ne trouvent aucun travail avec la crise économique actuelle. Comment fait-on en novembre 2020 pour sortir les gens de la précarité et du RSA ?

"C'est vrai que les emplois en intérim ou précaires, qui ne sont pas des solutions idéales, permettaient de faire baisser les montants de l'aide sociale. Aujourd'hui on a aussi des salariés, indépendants, des auto-entrepreneurs, des actifs du monde agricole... C'est des personnes qui, hier, n'étaient pas au RSA.

Il y a une alerte ! Il est urgent que le gouvernement viennent participer à notre effort pour ces publics les plus fragiles."

C'est-à-dire ?

"Moi ce que je souhaite, c'est que le financement du RSA soit pris en charge par l'Etat. C'était déjà une demande ancienne des départements. C'est la responsabilité de l'Etat. C'est reconnue par plusieurs décisions même par des juges.

Je demande donc qu'il y ait une renationalisation du RSA dans cette situation de crise. Et donc qu'il reste à la charge des départements toutes les politiques d'insertion pour raccompagner ces personnes vers une activité professionnelle."

Mais justement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui embauchent, il y a beaucoup de chômage partiel. Comment réorientez-vous ces personnes au RSA s'il n'y a plus d'offre ?

"Il y a, en ce moment , de moins en moins d'activités professionnelles c'est un fait. Mais sur le département de la Haute-Vienne, nous avons, sur la collectivité, maintenu les appels d'offres et les chantiers. Je tiens à remercier ces entreprises qui jouent le jeu dans ces secteurs en embauchant grâce aux closes d'insertion des personnes au RSA sur les chantiers. Il y a aussi des entreprises qui continuent à faire ces efforts en lien avec le département. Aujourd'hui malgré l'augmentation du nombre de bénéficiaires de 8%, nous arrivons à contenir cette augmentation.

Nous sommes l'un des départements avec la plus faible hausse en France. (ndlr : en France, il y a 10% de hausse des demandeurs du RSA avec des pointes à 20% dans certains départements). Cela montre que nos dispositifs avec la CAF et Pôle emploi fonctionnent. Nous souhaitons poursuivre et intensifier cette réinsertion et donc laisser la partie financement de l'aide à l'Etat."