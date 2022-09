"L'Etat ne peut pas tout faire" : le Sénateur LR Jean-François Husson appelle à un plan d'économie d'énergie

15% maximum de hausse sur les factures d'énergie. C'est le chiffre annoncé la semaine dernière par Elisabeth Borne, la Première ministre. Le bouclier tarifaire est donc maintenu même s'il est réduit pour 2023. "C'est remettre une pièce dans le juke-box", avait répondu le sénateur LR de Meurthe-et-Moselle et également rapporteur général de la commission des finances au Sénat Jean-François Husson.

Manque d'anticipation

Selon lui, les gouvernement successifs ont fait preuve de manque d'anticipation et n'ont jamais pris conscience de l'enjeu de l'énergie. "Depuis 10 ans, les différents gouvernements ont choisi de tourner le dos et d'arrêter cette capacité que nous avons de produire nous-mêmes cette électricité d'origine nucléaire", regrette-t-il.

Mais alors comment faire pour le budget des Français ? Fallait-il maintenir ce bouclier tarifaire ? "Bien sûr que oui", répond-il immédiatement et en appelle à une orientation qu'il faudrait prendre. "Premièrement : consommer moins, donc faire des économies partout, chez les particuliers, les entreprises et les collectivités", ce qui coûtera 16 milliards d'euros selon le sénateur même s'il craint encore plus. "L'état ne peut pas tout faire. Dans nos sociétés, il faut travailler collectivement", ajoute-t-il.