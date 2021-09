Le pass sanitaire pour les ados pourrait ternir l'éclat de l'Etoile de Châteauroux

L'Etoile de Châteauroux risque de perdre de son éclat pour cette saison de football amateur. Dès ce jeudi, tout ses licenciés âgés d'au moins 12 ans et deux mois devront présenter un pass sanitaire. Seule certitude aujourd'hui : un tiers de ses jeunes footballeurs peuvent présenter un schéma vaccinal. Pour les deux tiers restants, soit 59 joueurs sur 94 que compte l'Etoile de Châteauroux, la situation demeure nébuleuse.

L'incertitude pourrait plomber l'avenir sportif des équipes junior, confirme l'entraîneur des deux équipes U15, Ilyes Carmona. "Sur un effectif de quasiment 30 joueurs, seuls 15 sont vaccinés, déplore-t-il. Si nous n'avons pas assez de joueurs vaccinés, on ne pourra pas faire jouer l'équipe B". Selon le coach, la pénurie de joueurs adolescents vient de l'opposition de certains parents à la vaccination. "Ils pourraient faire un test le vendredi pour jouer le samedi, propose-t-il. Déremboursés à partir du 15 octobre, les tests resteront gratuits pour raisons médicales ainsi que pour les mineurs.

Une crainte de perdre des licenciés

"Ce n'est pas trop la performance qui m'inquiète, mais le fait qu'on perde des licenciés", poursuit le responsable de l'école de football de l'Etoile de Châteauroux, Dominique Natali. En cause, "le fait que les enfants ne viennent plus car les parents, à cause de raisons qui leur appartiennent, n'ont pas voulu vacciner les enfants". "On a surtout pensé à la validation des licences. Je dois avouer qu'on a été pris de court", admet le responsable.

Un retard à l'allumage que le club entend bien corriger par "une campagne de communication" pour rappeler l'obligation de présenter le pass sanitaire pour avoir accès aux pelouses. "On espère sincèrement que les autorités vont être à peu près tolérantes sur un petit mois, histoire qu'on puisse faire le nécessaire", conclut Dominique Natali.

*64% des 12-17 ans ont reçu deux doses du vaccin.