L'Eurométropole de Metz présente son nouveau logo

Après la ville de Metz en juin dernier, c'est l'agglomération messine qui a dévoilé, ce jeudi, son nouveau logo. Désormais, on ne parle plus de Metz Métropole, mais d'Eurométropole de Metz, pour ancrer la capitale mosellane dans son rôle européen. Cette nouvelle appellation, en revanche, ne change aucunement son champ de compétences. Seules Lille et Strasbourg ont adopté une appellation faisant référence à l'Europe.

Les étoiles, référence au drapeau européen

La typologie est la même que le nouveau logo de Metz, mais l'Eurométropole troque le jaune (mirabelle, pierre de Jaumont) contre le bleu de l'Europe et de l'eau de la Moselle. A la place du Graoully, on y voit sept étoiles dorées. "Les étoiles évoquent la lumière, qui éclaire le passé et l'avenir, et le drapeau européen, explique François Grosdidier, le président de l'Eurométropole de Metz. Et puis les étoiles forment une constellation, comme les communes ensemble forment une métropole".

La typologie du logo de l'Eurométropole de Metz est la même que celle du logo de la Ville de Metz © Radio France - Julie Seniura

Ce changement de logo aura coûté 15.000 euros hors taxes, soit 18.000 euros TTC, pour sa conception graphique. Ce montant ne couvre pas, en revanche, le remplacement de la signalétique sur les véhicules ou et les équipements de l'agglomération. Le nouveau logo va remplacer l'ancien progressivement, au fur et à mesure de leur renouvellement, pour ne pas générer de dépenses supplémentaires. Le site internet de la métropole, en revanche (metzmétropole.fr) devra être modifié.

François Grosdidier affirme aussi qu'il a voulu ce changement de nom et de logo, car c'est "finalement le moyen le moins coûteux de communiquer et de véhiculer une nouvelle image. Beaucoup moins cher que des achats de pages dans les magazines, d'affiches dans le métro parisien ou d'espaces télévisuels."

François Grosdidier présente le nouveau logo de l’Eurométropole de Metz © Radio France - Julie Seniura