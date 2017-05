À l'Eurométropole de Strasbourg, Robert Herrmann veut sanctionner les élus absents

Robert Herrmann et ses équipes travaillent à un système de sanctions pécuniaires contre les absences d'élus à l'Eurométropole de Strasbourg.

À Strasbourg, les élus de l'Eurométropole se feront bientôt taper sur les doigts... et au porte-monnaie, s'ils cumulent les absences. Robert Hermann, le président, planche actuellement sur un système de sanctions pécuniaires. Exemple des problèmes que pose cet absentéisme : le 19 mai dernier, une réunion de la commission permanente a dû être annulée faute de quorum. "C'est la première fois que cela arrive depuis le début du mandat. Et ce n'est pas normal", a commenté Robert Herrmann lundi 29 mai sur France Bleu Alsace.

"On a demandé aux salariés de faire des efforts, d'être rigoureux sur le respect du temps de travail. Il n'y a pas de raison que les élus échappent à la règle, a poursuivi le président de l'Eurométropole. L'indemnité de base pour un élu, c'est 1.100 euros brut, soit presque un salaire."

Je vais proposer au mois de juin des sanctions financières.

Robert Herrmann va proposer une modification du règlement intérieur. "Ce sera intéressant de voir qui s'y oppose", a-t-il ironisé. Et de conclure : "Les sanctions pécuniaires, ce n'est pas l'argument le plus politique, mais j'ai l'impression qu'il est percutant."

Le système a fait en partie ses preuves au Sénat

Ce système de sanctions financières a déjà été mis en place au Sénat à partir de 2015. Et même s'il reste relativement peu contraignant, exigeant une présence des élus à 50% des réunions des commissions, il a a provoqué le retour de certaines têtes. "Dans ma commission des lois, on a constaté une présence plus assidue de Gérard Collomb. J'ignorais même qu'il était membre de cette commission", commente Catherine Troendlé, sénatrice Les Républicains du Haut-Rhin.

Mais ces sanctions au Sénat n'ont pas tout réglé. Car faire acte de présence ne signifie pas forcément travailler, explique Jacques Bigot, sénateur socialiste du Bas-Rhin : "Cela fonctionne moyennement. On exige une présence aux commissions, aux questions d'actualité et aux votes solennels. Mais ça n'incite pas forcément à travailler plus, car il faut également suivre les dossiers, faire des rapports... Et là les élus ne sont pas davantage au rendez-vous qu'avant."

Aux yeux des sénateurs alsaciens, difficile d'aller plus loin dans les sanctions. Et de souligner que c'est aux élus eux-mêmes de ne pas oublier de respecter la confiance que leurs électeurs leur ont accordée.