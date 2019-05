L'Europe d'Aurélien Aramini, candidat sur la liste du Parti communiste

Franche-Comté, France

Aurélien Aramini est professeur de philosophie à Belfort, candidat à la 49e place sur la liste du Parti communiste. Il répond aux questions de France Bleu Belfort Montbéliard.

C'est quoi l'Europe pour vous?

"Promesse de paix et de coopération entre les peuples d’Europe, l’Union Européenne est aujourd’hui un instrument au service de la mise en concurrence de tous contre tous, du dumping social, de l’accaparement par les marchés financiers prédateurs des richesses produites par les travailleurs. C’est pourtant à l’échelle de l’Europe que les grands défis de notre temps, comme la préservation de l’environnement et la satisfaction des besoins humains, pourront être relevés. C’est pourquoi il faut rompre avec la logique actuelle des traités européens pour mettre l’Union Européenne au service des gens, et non au service de l’argent".

"Des milliards d'euros échappent au contrôle démocratique"

Quelle sera votre priorité si vous êtes élu?

"Créer les rapports de force nécessaires avec nos alliés européens pour réorienter l’argent généré par la banque centrale européenne et taxer à la source les profits des multinationales. Ce sont des milliers de milliards d’euros qui échappent aujourd’hui au contrôle démocratique de l’utilisation qui en est faite. Il faut changer cela en priorité pour retrouver des marges de manœuvre financières".

"L'avenir de GE relève de la responsabilité de l'Etat français"

L'Europe peut-elle sauver General Electric à Belfort?

"L’outil industriel détenu aujourd’hui par General Electric était le fleuron de l’industrie française de l’énergie, bradé par l’Etat français en plusieurs vagues dont la dernière en 2015 dans des conditions qualifiées de « scandale d’Etat » par le rapport parlementaire du député LR Marleix. L’avenir du site belfortain relève d’abord de la responsabilité de l’Etat français, qui doit tout mettre en œuvre pour retrouver la maîtrise pleine et entière de l’ensemble de la filière énergétique française. Quant à l’Europe, elle doit s’armer contre la guerre économique sans précédent menée par les Etats-Unis de M. Trump, en favorisant la coopération, la mutualisation, et la complémentarité plutôt que la concurrence stérile de tous contre tous. Une agence européenne de l’énergie pourrait jouer ce rôle".

En quoi l'Europe peut-elle aider les territoires ruraux et reculés du Nord Franche-Comté?

"Nos territoires ruraux souffrent de la disparition de l’emploi au profit d’une concentration dans les grands centres urbains et de la disparition progressive des services publics et de santé. C’est sur ces deux aspects que l’Union Européenne peut agir si on rompt avec le dogme de concurrence libre et non faussée et avec celui de stabilité budgétaire qui empêche les investissements utiles : en consacrant une partie du budget de la BCE à un fond structurel européen de développement des services publics. En agissant contre les délocalisations avec notamment l’harmonisation vers le haut des salaires et des droits de véto des salarié.e.s contre les plans de licenciement dans les comités de groupe européens".

"Un plan d'urgence pour sortir du tout carbone"

En mars dernier, 350 jeunes ont participé à Belfort à une marche pour le climat. Que leur répondez-vous? Que peut faire l'Europe?

"La mobilisation mondiale de la jeunesse pour le climat est un formidable espoir et un point d’appui pour agir tout de suite en faveur du climat. Il y a urgence. L’Europe est l’échelle pertinente pour agir dans ce domaine. Une nouvelle ambition à ce sujet implique de rompre avec la logique du tout marché qui est une impasse en matière d’écologie, ainsi que l’illustre le marché carbone qui n’est rien d’autre qu’un droit à polluer pour les entreprises. L’Union Européenne doit mettre en œuvre un plan d’urgence pour sortir du tout routier et du tout carbone, avec entre autre : L’objectif de doubler la part du ferroutage dans le transport de marchandises et de favoriser la transport fluvial, en développant les infrastructures nécessaires. Un grand plan pour la rénovation énergétique des logements avec des objectifs fixés par territoire".