L'Europe de Jacques Ricciardetti, candidat sur la liste Rassemblement National

Franche-Comté, France

Jacques Ricciardetti est vice-président du groupe RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, également maire de Tressandans dans le Doubs. Il est donc candidat à la 49e place sur la liste Rassemblement National pour les élections européennes.

C'est quoi l'Europe pour vous?

"L'Europe ne peut être qu'une alliance consentie de nations européennes libres. Liberté fondatrice de cette civilisation née d'Athènes et de Rome qui enseigna l'humanisme au monde. Cette Europe des nations et des citoyens trouve ses fondations sur la défense de la liberté individuelle et donc sur la démocratie et, au niveau des états, sur la souveraineté dans le cadre de coopérations loyales et fructueuses librement consenties; Elle postule la défense des identités et reconnait les droits de chaque peuple à disposer de lui-même au sein d'un monde multipolaire, respectueux et pacifié. Face aux grands empires qui veulent structurer le monde du XXIe siècle, cette Europe doit assumer ses ambitions de puissance et de rayonnement".

Quelle sera votre priorité si vous êtes élu ?

"Me battre pour que la France retrouve au sein des Nations libres et souveraines son rayonnement sa puissance et devienne le moteur de cette Europe des coopérations choisies et non subies."

L'Union européenne empêche le patriotisme économique

L'Europe peut-elle sauver General Electric à Belfort ?

"Non l'Europe ne peut rien pour sauver GE. L'Union Européenne empêche le patriotisme économique qui aurait permis à un État stratège de bloquer la vente de la branche énergie d'Alstom à GE. Seule la Nation protège les intérêts des peuples qui la composent, elle doit prévaloir à l’organisation économique d'un pays. C'est partout ainsi dans le monde : Etats-Unis, Chine et jusque dans de petits pays comme: la Suisse".

En quoi l'Europe peut-elle aider les territoires ruraux et reculés du Nord Franche-Comté ?

"Nous n'attendons rien de l'Europe en terme d'aménagement du territoire nous défendons pour ce dernier le triptyque suivant : Commune, Département, Etat: entités de gestion plus proches et donc plus pertinentes. Nous demandons tout de même à l'Union Européenne de rendre l’argent : à savoir sur les près de 21 milliards, seulement 12 à 13 milliards bénéficient à notre pays ce qui constitue un solde déficitaire de 7 à 8 milliards d'euros qui pourraient utilement aider nos territoires ruraux à garder des services publics et aider les populations du Nord Franche-Comté à travailler et vivre sur leurs territoires".

"Il faut privilégier les circuits courts"

En mars dernier, 350 jeunes ont participé à Belfort à une marche pour le climat. Que leur répondez-vous ? Que peut faire l'Europe ?

"Il est important que les jeunes générations prennent conscience du monde dans lequel nous vivons, que l'homme est acteur de l’avenir de sa planète. Nous croyons que pour influer sur le climat il faut réorganiser nos échanges autour du localisme qui privilégie les circuits courts de distribution et de consommation. Car les principaux vecteurs de pollutions ne sont pas les individus en tant que tels mais bien plutôt leurs façons de commercer et d'échanger; Organisons le juste échange plutôt que le libre échange et sortons de cette loi de la jungle organisée par les traités internationaux qui déplacent d'un bout de la terre à l'autre des marchandises produites à bas coûts et par de la main-d’œuvre en esclavage au mépris des normes sanitaires et sociales".