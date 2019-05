L'Europe de Marie-Dominique Aubry, candidate sur la liste Les Républicains

Franche-Comté, France

Marie-Dominique Aubry est la présidente des Républicains de Haute-Saône et candidate à la 52e place sur la liste de son parti pour les élections européennes du 26 mai prochain.

C'est quoi l'Europe pour vous?

"L’Europe dans son schéma actuel est éloignée de nos concitoyens et de leur quotidien. C’est une institution qui empêche nos entreprises de travailler en alourdissant les contraintes administratives, en laissant la mondialisation s’installer et envahir nos territoires et qui a laissé nos agriculteurs sans réponse face à leurs difficultés sans cesse croissantes. Elle ne maîtrise pas l’immigration et n’apporte pas de réponses face à la montée de l’islamisme".

Quelle sera votre priorité si vous êtes élue?

"Je ne suis pas en position éligible mais j’œuvre pour que le projet Européen des LR soit entendu et défendu car c’est le SEUL crédible ! Je défends le STOP à l’élargissement de nos frontières et à l’immigration non contrôlée. Il faut vaincre le totalitarisme islamiste en arrêtant l’immigration de masse et surtout, le nœud de la guerre, repartir à l’offensive pour défendre nos intérêts économiques, nos agriculteurs. Une Europe qui protège nos entreprises, nos concitoyens en n’étant plus l’Europe des Normes".

"Il faut rendre à la France son rôle de leader"

L'Europe peut-elle sauver General Electric à Belfort?

"OUI l’Europe doit sauver General Electric : c’est l’exemple même du rôle que nous souhaitons qu’elle exerce : défendre les intérêts de nos viviers d’emplois sur nos territoires. Nous devons redevenir un pays de production et pas seulement de consommation envahi par la concurrence de nos propres alliés dans l’europe. Il faut rendre à la France son rôle de leader de cette construction européenne avec l’Allemagne. C’est ce qui garantira à nos PME et TPE de rester compétitives face à la concurrence des pays qui ne s’imposent pas les mêmes règles que chez nous".

En quoi l'Europe peut-elle aider les territoires ruraux et reculés du Nord Franche-Comté?

"Il est capital de redonner la confiance en l’Europe dans nos territoires ruraux car c’est eux qui composent notre pays. Elle doit les aider à maintenir les emplois sur ces territoires au lieu de les confisquer et éviter ainsi leur désertification. Chacun doit pouvoir être fier d’être Européen. Maintien des emplois sur ces secteurs, déploiement des moyens modernes les rendant accessibles (numérique notamment), aides maintenues auprès de nos agriculteurs et déployer une écologie de proximité pour que chacun se sente acteur et non coupable !"

"Mettre en oeuvre un plan européen pour le climat"

En mars dernier, 350 jeunes ont participé à Belfort à une marche pour le climat. Que leur répondez-vous? Que peut faire l'Europe?

"L’écologie n’appartient pas à un parti politique mais elle est l’affaire de chaque Européen qui doit à son niveau défendre sa Terre. C’est un thème qui nous rassemble donc nous devons mettre en œuvre un Plan Européen pour le Climat avec des mesures concrètes adaptées à chaque concitoyen pour que chacun s’engage et réduise à son niveau sa dépendance énergétique. Avoir le courage d’engager chaque pays dans cette démarche et rapidement !"