L'Europe de Michel Zumkeller, candidat sur la liste UDI

Franche-Comté, France

Michel Zumkeller est député de la deuxième circonscription du Territoire de Belfort, ancien maire de Valdoie. Il est donc candidat sur la liste de son parti, l'UDI, à la 77e place.

C'est quoi l'Europe pour vous?

"L’Europe est notre Avenir et notre seule chance d’exister dans un monde organisé en pôles puissants : USA, Chine, Inde et l’Afrique demain. Mais pour ne pas être écrasés par ces pays, l’Europe doit affirmer sa puissance. Il faut faire par exemple de l’euro la monnaie de l’activité économique européenne, ainsi nous ne serons plus soumis ni aux exigences des états ni aux fluctuations de leurs monnaies qui pénalisent nos entreprises".

Quelle sera votre priorité si vous êtes élu?

"La priorité absolue est de réorganiser le financement de notre communauté européenne. Aujourd’hui, chaque état verse une contribution. La France verse 91 milliards sur 7 ans. Nous voulons rendre cet argent aux Français pour améliorer les conditions de vie dans notre pays (santé, emploi). Nous remplacerons cette contribution par une taxe sur le marché financier et une taxe sur les produits que nous importons et qui ne respectent pas nos critères environnementaux. Faire l’Europe des citoyens et pas celle des marchés financiers".

"Il n'y a pas de baguette magique européenne pour GE"

L'Europe peut-elle sauver General Electric à Belfort?

"Faire croire que l’Europe peut sauver General Electric serait mentir. Il n’y a pas de baguette magique européenne pour cela. Par contre, l’Europe doit soutenir le développement de l’industrie, à condition que le grand groupe, et particulièrement américain, s’engage dans ce développement. La recherche doit aussi être un axe prioritaire. Si les 27 pays se mettent en commun en matière de recherche, nous pourrons accompagner les transformations industrielles et proposer des emplois dans des secteurs innovants".

En quoi l'Europe peut-elle aider les territoires ruraux et reculés du Nord Franche-Comté?

"En théorie, elle le fait déjà grâce à ces fonds d’aides qui devraient participer au maintien des services et d’activités dans la ruralité. Malheureusement, la réalité est bien différente, les procédures européennes sont encore complexifiées par la branche administrative française. Cela n’est pas acceptable, c’est pour cela que les élus UDI, « les Européens » se battent pour une simplification des procédures et la mise en place d’une véritable politique de soutien aux territoires".

Pour le climat, il faut mobiliser l'épargne

En mars dernier, 350 jeunes ont participé à Belfort à une marche pour le climat. Que leur répondez-vous? Que peut faire l'Europe?

"La transition écologique et l’évolution du climat sont les sujets majeurs pour permettre la sauvegarde de la planète. L’engagement de la jeunesse est indispensable. Mais les mots ne suffisent pas, il faut des actions, nous souhaitons que l’Europe investisse massivement dans la transition énergétique, la lutte pour le climat et la protection de notre environnement. Pour participer au financement de ces grands projets, il faut mobiliser l’épargne des millions d’européens qui souhaitent verdir notre continent. Semblable au livret A, nous voulons créer un livret E (comme Ecologie et Européen) qui permettra d’utiliser son épargne pour financer de grands projets fédérateurs : aider à l’isolation des logements, faire de l’Europe le continent zéro plastique, développer le moteur à hydrogène".