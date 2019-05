L'Europe de Myriam El Yassa, candidate sur la liste PS-Place publique

Franche-Comté, France

Myriam El Yassa est candidate sur la liste du Parti Socialiste-Place publique à la 44e place. Cette conseillère municipale de Besançon a répondu à nos questions avant les élections européennes de dimanche.

C’est quoi l’Europe pour vous?

"Face aux états continents et aux firmes plus puissantes qu’un Etat, l’europe - face à l’accroissement des inégalités, à l’érosion de la biodiversité et aux conséquences du dérèglement climatique - peut combiner l’impératif écologique et l’exigence de justice sociale. Je souhaite porter une ambition qui se traduise dans les faits, change le quotidien des citoyennes et des citoyens et nous engage dans le virage nécessaire pour appréhender efficacement ces changements irréversibles. Il y a urgence, nous avons 10 ans pour agir et réussir".

Quelle sera votre priorité si vous êtes élue?

"Changer la gouvernance. Ce pilotage se fera prioritairement selon de nouveaux critères relevant à la fois de la transition écologique, du bien-être humain, de la lutte contre les inégalités et du sérieux économique. L’ensemble des politiques de l’Union doit être réévaluée en fonction de cette grille d’analyse sociale et écologique. Nous porterons ce combat avec les sociaux démocrates qui pour la première fois depuis 15 ans peuvent mener les débats face aux libéraux prônant le statut quo".

"Donner autant de pouvoir aux salariés qu'aux actionnaires"

L’Europe peut-elle sauver General Electric à Belfort ?

"Oui, elle le peut. Afin d’éviter de nouvelles injustices, nous développerons un modèle européen d’entreprise qui promeut la codétermination en donnant autant de pouvoir aux représentants des salariés qu’aux actionnaires dans les conseils d’administration. Elle développera également l’investissement dans les compétences et les talents, en formant les jeunes, comme les chômeurs et les salariés".

à lire aussi EN IMAGES - Environ 500 personnes se mobilisent à Belfort pour soutenir les salariés de GE

En quoi l’Europe peut-elle aider les territoires ruraux et reculés du Nord Franche-Comté ?

"Nous prendrons en compte les besoins spécifiques du Nord Franche Comté en élaborant un agenda rural européen, afin de mettre en place une stratégie concertée et globale en matière de développement économique, social et environnemental. Nous proposerons une mobilité accessible et nous développerons aussi l’économie circulaire, notamment à travers une politique européenne contre le gaspillage alimentaire. Enfin le protectionnisme social sera notre priorité".

"La finance doit être mise au service de la transition écologique"

En mars dernier, 350 jeunes ont participé à Belfort à une marche pour le climat. Que leur répondez-vous? Que peut faire l’Europe?

"Continuez à vous indigner. Oui, si le climat était une banque, on l’aurait déjà sauvé. La finance doit être mise au service de l’intérêt général, de la transition écologique et de la justice sociale grâce au « Pacte Finance-Climat-Biodiversité ». Nous mobiliserons jusqu’à 400 milliards d’euros par an, dont 60 milliards pour la France pour a minima diviser par deux nos émissions de C02 d’ici à 2030, de protéger notre santé, de créer massivement des emplois et de diminuer de 500 à 1 000 euros par an les factures de chauffage de chaque ménage en France".