"L’Europe et vous - De la directive à l’assiette" : la fin des ampoules à incandescence

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai en France. Quelque 45,5 millions de Français sont appelés à élire leurs représentants au Parlement européen. Mais qu'est-ce que l'Union européenne change dans nos vies quotidiennes ? Zoom sur les équipements de la maison ce lundi.

Elles ont quasiment disparu de nos plafonds : les traditionnelles ampoules à incandescence, celles qui ont des filaments, ne peuvent plus être vendues dans l'Union européenne depuis 2009. Jugées plus efficaces et moins énergivores, les LED équipent dorénavant la plupart des habitations. Plus chères à l'achat, elles permettent toutefois d'économiser jusqu'à 50 euros sur la facture d'électricité.