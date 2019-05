L'Europe, si importante pour les Restaurants du cœur et leurs bénéficiaires

Une des actions de l'Europe dans le quotidien passe par le FEAD, Fond d'aide aux plus démunis, qui vient grandement contribuer à remplir les rayons des principales associations distribuant de l'aide alimentaire, dont les Restos

Grenoble, France

Quand on parle d'Europe on peut parler de paix, de libre circulation, de monnaie, d'économie... et de solidarité. L'Europe investit par exemple près de 3 milliards 800 millions d'euros entre 2014 et 2020 dans un Fond Européen d'aide aux plus démunis (FEAD) sans lequel les associations qui distribuent des vivres aux plus nécessiteux ne pourraient pas - ou moins bien - fonctionner.

La Banque Alimentaire, le Secours populaire, la Croix Rouge et les Restaurants du cœur n'ont d'ailleurs pas manqué d'appeler les 34 listes candidates au scrutin européen en France à un futur FEAD "ambitieux", dans une lettre ouverte commune. "L'Europe, explique Brigitte Cotte, présidente des Restaurants du cœur en Isère, c'est 1 repas sur 4 si l'on peut dire. 20% des denrées distribuées". Les Restos distribuent annuellement près de 3 millions de repas dans le département. Autant dire que sans cet apport ce serait très difficile. D'autant que certaines denrées proviennent quasi exclusivement des fonds européens. "_Le lait nous vient de l'Europedit, visite des stocks à l'appuis, Viviane, responsable du centre des Restaurants du cœur Gay-Lussac à Grenoble, nos boîtes de conserves, le riz, le couscous les choses comme ça [...] tout ce qui est produits de la mer (en boites NDLR), les sardines le thon... les pâtés_". C'est aussi le cas de la plupart des produits surgelés. C'est facile de le savoir en se rendant dans une antenne des Restaurants du cœur puisque l'Europe tient à ce que les produits qu'elle finance soient signalés. Dans le centre Gay-Lussac à Grenoble une copie du drapeau étoilé et la mention "FEAD" ornent les étagères et bacs concernés.

Des étagères que les bénévoles, et bénéficiaires, aimeraient bien voir encore garnie donc après 2020 et une renégociation du fond toujours délicate, entre les assauts des tenants du libéralisme le plus dur et la tendance au replis sur soi des pays de l'Union.