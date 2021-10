L'eurorégion fête ses dix ans avec un nouveau plan stratégique

L'eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre s'est doté ce mercredi d'un nouveau plan stratégique pour les six prochaines années. Au programme, de nouveaux projets de collaboration pour promouvoir la cohésion des citoyens, la mobilité des étudiants et l'apprentissage des langues.

L'eurorégion, qui célèbre ses dix ans, a un nouveau plan stratégique en vigueur jusqu'en 2027. La structure basée à Hendaye propose des projets transfrontaliers de collaboration entre la région Nouvelle Aquitaine, la Communauté autonome basque et la Communauté Forale de Navarre. Ce mercredi à Saint Sébastien, le président de Nouvelle Aquitaine Alain Rousset, la présidente navarraise María Chivite et le lehendakari Iñigo Urkullu ont fixé la nouvelle feuille de route pour les six prochaines années.

L'objectif est de promouvoir, entre autres, le développement durable, la mobilité des étudiants et la formation des professeurs bilingues de part et d'autres de la frontière. L'eurorégion est un espace de plus de 100 000 kilomètres carrés allant de Tudela et Bilbao jusqu'au Futuroscope, et dans lequel vivent près de 9 millions de personnes, soit presque 2% de la population de l'Union Européenne.

Elle a déjà financé plus de 140 projets à hauteur de 4 millions d'euros.