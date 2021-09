L'évêque d'Amiens part ce lundi en pèlerinage à Rome

L'évêque d'Amiens part aujourd'hui pour la visite Ad limina, un pèlerinage à l'occasion duquel il rencontrera le Pape François, vendredi. Une tradition qui a lieu tous les cinq ans. Comme d'autres évêques de France, Monseigneur Le Stang présentera son diocèse au souverain pontife.

"Ce n'est pas la première fois que je vais à Rome puisque j'y ai étudié pendant quelques années. Et puis j'y suis allé souvent, mais c'est la première fois que je rencontrerai le pape François, surtout dans ce cadre de la visite ad limina. C'est la visite au tombeau des apôtres, où on va aux sources de la foi des apôtres, on rencontre aussi non seulement la source, mais le sommet puisqu'on rencontre le Pape. "

"On en profite pour présenter au Pape ce que vit notre diocèse"

"Lors de cette rencontre qui a lieu vendredi on présente notre diocèse au Pape et à ses collaborateurs. On dit ce qu'on vit. Quelles sont nos questions et nos problèmes. Nos perspectives d'avenir. On a ainsi un échange avec les collaborateurs du Pape et avec le Pape lui même. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour présenter précisément le diocèse, mais ce que j'ai envie de lui dire c'est que c'est un diocèse très réactif, très énergique, très vivant, malgré les difficultés."

Plus d'un français sur deux ne croit plus en Dieu

"L'annonce de la foi de la vie de l'Église aujourd'hui, et en particulier dans la société française, qui est peut être moins réceptive au christianisme aujourd'hui." ajoute Monseigneur Le Stang.

Ce déplacement intervient alors qu'un sondage Ifop publié jeudi dernier a confirmé la baisse continue du sentiment religieux en France. Plus d'un français sur deux (51%) ne croit aujourd'hui plus en Dieu.