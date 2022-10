L'ex-adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux Virginie Calmels renonce à briguer la présidence de LR

Virginie Calmels dénonce un vote biaisé et une tartufferie dans le Journal du Dimanche. L'ex-élue de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine renonce à se présenter à la présidence des Républicains.

L'ancienne adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, et ancienne conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine, Virginie Calmels, a finalement décidé de ne pas se présenter à la présidence des Républicains. Elle le confie dans le Journal du Dimanche. Celle qui a aussi été la numéro 2 du parti dirigé alors par Laurent Wauquiez, dénonce un scrutin "biaisé".

"Tartufferie"

Le 29 août, la Haute autorité de LR avait rejeté la candidature de Virginie Calmels, arguant qu'elle n'était pas à jour de cotisation au 22 juillet 2022. Décision depuis été invalidée par la justice. Virginie Calmels a demandé le report des dates du scrutin, les 3 et 4 décembre, pour le premier tour, afin d'avoir le temps de faire campagne. Ce que LR a refusé. Dans le JDD, elle explique qu'elle se retire car elle ne souhaite "pas cautionner ces multiples irrégularités juridiques et ces manœuvres politiciennes". L'ex-adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux évoque aussi une "tartufferie" et estime que "certains tirent les ficelles en coulisses pour installer Eric Ciotti à la tête du parti et proclamer immédiatement Laurent Wauquiez candidat de LR à la présidentielle de 2027. Ma candidature était un grain de sable dans les rouages d'un scénario qui se voulait bien huilé." Ancienne directrice générale d'Endemol monde, Virginie Calmels avait annonce en 2019 qu'elle quittait la politique avant de rejoindre le groupe immobilier de luxe Barnes et de lancer en 2020 une école du numérique.