Orléans, France

C'est une information France Bleu Orléans : Valérie Corre a été embauchée à la Région Centre Val-de-Loire. L'ancienne députée socialiste du Loiret était en recherche d'emploi depuis sa défaite aux élections législatives de juin 2017. C'est donc finalement dans un poste à la Région qu'elle rebondit - une Région présidée par le PS, mais Valérie Corre n'a bénéficié d'aucun passe-droit, assure la collectivité locale.

A la Région, on ne recrute pas d'incompétents !"

Valérie Corre a été recrutée comme "cheffe de projet jeunesse" à la Région Centre Val-de-Loire. Le poste n'a pas été créé pour elle, il s'agit d'un redéploiement, elle a été retenue "parmi des dizaines de candidats par un jury où ne siège aucun élu", explique Jean-Daniel Heckmann, le Directeur général des Services à la Région. Jean-Daniel Heckmann souligne que Valérie Corre a longtemps travaillé au Crous, un organisme chargé d'accompagner la vie étudiante, qu'elle a ensuite été rapporteur de la loi Egalité et Citoyenneté, et donc qu'elle connaît parfaitement les sujets jeunesse : "C'était une procédure classique de recrutement, et il est apparu, à l'unanimité du jury, que Valérie Corre était la plus adaptée à cette fonction-là. Et en aucun cas à la Région, on ne recrute des incompétents !" Explications à écouter ici :

"Les choix de recrutement sont faits par l'administration et elle seule" - Jean-Daniel Heckmann Copier

C'est Valérie Corre, spécialiste de la jeunesse, qui a été choisie, pas l'ancienne députée !"

A la Région, Valérie Corre va croiser notamment Charles Fournier, vice-président chargé de la transition écologique et citoyenne. L'élu EELV approuve totalement cette embauche, même s'il répète que "les élus ne participent pas au recrutement, c'est l'administration qui fait les choix de ses collaborateurs. En l'occurrence, c'est la personne la plus compétente qui a été choisie, et qui a, en plus, un parcours professionnel engagé dans la jeunesse." Conclusion pour Charles Fournier : on ne peut absolument pas parler de recyclage : "Le recyclage, ça se fait immédiatement après une élection perdue, là ça commence un peu à dater ! Valérie Corre est dégagée de toute responsabilité politique, la question ne se pose pas ; je crois vraiment que c'est un challenge personnel pour elle, et donc il n'y a pas de raison de barrer la route à quelqu'un parce qu'il a été anciennement élu : comment voulez-vous qu'il y ait du renouvellement politique, si dès lors qu'on a eu un mandat, on n'aurait plus le droit de postuler à un nouvel emploi ?" Interview de Charles Fournier à écouter ici :

"C'est Valérie Corre, professionnelle de la jeunesse, qui a été recrutée - et certainement pas Valérie Corre, ancienne députée" - Charles Fournier Copier

La Région, lieu du rebond professionnel ?

Coïncidence ou pas, Marion Gasté, l'ancienne attachée parlementaire de Valérie Corre, travaille elle aussi à la Région, depuis septembre, comme secrétaire du groupe SRD (socialistes, radicaux et démocrates)...

Hasard ou pas, le groupe "socialistes, radicaux et démocrates" a recruté en septembre dernier comme secrétaire générale l'ancienne attachée parlementaire de... Valérie Corre © Radio France - François Guéroult

La Région, décidément le lieu pour un rebond professionnel : de son côté, le groupe UDC (union de la droite et du centre) vient également de recruter une nouvelle collaboratrice en la personne de Tiphaine Cardoux, que son père le sénateur LR Jean-Noël Cardoux ne pouvait plus employer comme assistante parlementaire...