L'ex-maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissains, définitivement condamnée

La cour de cassation a rejeté ce jeudi le dernier recours de Maryse Joissains, condamnant ainsi définitivement l'ex-maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) à huit mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics.

C'était son ultime recours et il a échoué. L'ex-maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissain,s est définitivement condamnée à huit mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. La cour de cassation vient de rendre sa décision et rejette le recours de Maryse Joissains. Cet arrêt de la cour de cassation confirme donc la décision de la cour d'appel de Montpellier de décembre 2020 dans le dossier de l'ancienne maire d'Aix, âgée de 79 ans.

Plus aucun recours possible

C'était le dernier recours possible pour Maryse Joissains. La décision s'applique donc immédiatement : Maryse Joissains ne peut plus occuper de mandat électif et elle est privée de droit de vote pendant trois ans.

Maryse Joissains avait démissionné de son poste de maire au cours de son quatrième mandat en septembre dernier, officiellement pour des raisons de santé. Elle conservait toujours un poste d'adjointe à la mairie ainsi que la présidence du conseil de territoire du Pays d'Aix.

Au terme d'un feuilleton judiciaire de plusieurs années, la cour d'appel de Montpellier avait finalement condamné la maire d'Aix-en-Provence en décembre 2020 pour prise illégale d'intérêts et détournement.

Un feuilleton judiciaire de plusieurs années

Tout avait démarré en 2012 avec un courrier anonyme adressée au parquet d'Aix qui ouvre alors une enquête. Au terme de leurs investigations, les enquêteurs avaient pointé "un somptueux mélange d'autocratie, de népotisme et de désinvolture dans l'engagement des deniers publics", tant à la mairie qu'à la CPA (communauté du pays d'Aix).

Il était reproché à Maryse Joissains la promotion de son chauffeur et conseiller comme agent de catégorie A, alors qu'il figurait seulement à la 50e place sur une liste dressée par ordre de mérite.

La justice estime également que l'ancienne maire d'Aix-en-Provence l'embauche à son cabinet de la CPA d'une militante de la cause animale, Sylvie Roche, 50 ans, alors que ce thème n'entrait pas dans les compétences communautaires.