L'ancien ministre Kader Arif, ex figure du PS en Haute-Garonne, jugé pour favoritisme

Kader Arif ici en 2004 entouré par Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, et Pierre Izard, patron du Département de la Haute-Garonne.

Kader Arif, c'est un peu le monde d'avant en Haute-Garonne. Celui des mastodontes, Lionel Jospin, Martin Malvy, Pierre Izard, à l'époque où le Parti Socialiste était hégémonique dans la région toulousaine.

Le Castanéen âgé de 62 ans, patron de la fédération départementale du PS pendant près de dix ans, député puis ministre sous François Hollande, est jugé à partir de ce mercredi par la Cour de justice de la République (CJR) pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public à une société gérée par son frère en 2014.

Une affaire toulousaine....

Ce sont d'abord ses relations avec la région Midi-Pyrénées qui vont lui causer des ennuis. Si Kader Arif n'a jamais eu de mandat régional, l'ancien patron de la fédération PS de Haute-Garonne, est très proche du président Malvy. En septembre 2014, le parquet de Toulouse ouvre une enquête après le signalement de deux conseillers régionaux UMP, Elisabeth Pouchelon et Vincent Terrail-Novès, ainsi qu'un article du Canard Enchaîné.

Ils dénoncent des "anomalies" dans les contrats signés entre la région et une société organisatrice d'évènements , spécialisée dans l'éclairage et la sonorisation, gérée par Aïssa Arif, le frère de l'élu. En cinq ans, l'entreprise AWF a facturé deux millions d'euros à la collectivité, pour plus de 200 prestations.

... qui va prendre une tournure nationale

Mais si Kader Arif est convoqué devant la Cour de Justice de la République, c'est bien en tant qu'ancien membre d'un gouvernement. Fin 2014, dans la foulée de cette enquête toulousaine, le secrétaire d'Etat est aussi accusé d'avoir fait conclure sans mise en concurrence un contrat entre le ministère de la Défense et All Access, une filiale d'AWF gérée par son frère Aïssa. L'équivalent de dix séances de media-training facturées 60.000 euros, même si une seule séance sera finalement assurée.

Après une perquisition dans ses bureaux au ministère de la Défense en novembre 2014, Kader Arif démissionne, il indique alors que "ces affaires ne le concernent absolument pas". Il fait partie à cette époque de ces figures socialistes nationales, obligées de sortir du circuit car épinglées par la justice ou le fisc comme Jérôme Cahuzac et Thomas Thévenoud, tous deux depuis condamnés.

En 2015, le parquet national financier ouvre une information judiciaire contre X pour soupçon de favoritisme, prise illégale d'intérêt, abus de bien social. Le site Mediapart rapporte à l'époque que l'une des sociétés du frère Arif a aussi travaillé pour la campagne de François Hollande lors de la primaire du PS puis de la campagne présidentielle de 2012 juste avant le premier tour.

Un ex poids-lourd de la politique en Haute-Garonne

Fils de harkis, Kader Arif est arrivé d'Algérie à l'âge de six ans, il a grandi à Castres avant de venir au lycée à Toulouse. Il s'installe à Castanet-Tolosan, au sud de la ville rose et y entame sa carrière politique comme adjoint maire en charge des sports à la fin des années 90.

Kader Arif est repéré par Lionel Jospin, député de Haute-Garonne, et grimpe très vite les échelons. Il devient premier secrétaire de la fédération départementale du PS en 1999 (fonction qu'il occupera jusqu'en 2008), député européen en 2004, puis conseiller municipal à Toulouse et vice-président de la communauté urbaine du Grand Toulouse en 2008, et enfin député du Lauragais en 2012. Dans le cercle des amis de François Hollande, il est aussitôt appelé au gouvernement, d'abord comme ministre délégué puis comme secrétaire d'Etat aux Anciens combattants.

Depuis sa démission il y a sept ans, le Castanéen est toujours présent dans le Lauragais, parfois invité à quelques cérémonies comme en septembre dernier à Donneville pour l'hommage à Samuel Paty. En 2017, l'ancien député tente de se relancer en politique en se présentant à nouveau dans sa circonscription aux législatives. Arrivé cinquième au premier tour avec moins de 8% des voix, il ne peut qu'observer la vague des nouveaux députés LREM et chez lui l'élection de Sébastien Nadot, qui quittera assez vite le parti présidentiel.