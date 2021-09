L'ex-président catalan, Carles Puigdemont, arrêté en Italie !

A peine une semaine après que Madrid et Barcelone aient enfin renoué le dialogue, une nouvelle crise se dessine en Catalogne. Carles Puigdemont, a été arrêté ce jeudi soir lors de son arrivée en Sardaigne où il devait participer à festival culturel et rencontrer les élus de l'île. La police italienne l'attendait à sa descente d'avion à l'aéroport d'Alghero. Selon son avocat, un tribunal italien, la cour d'appel de Sassari, décidera ce vendredi de sa possible extradition vers l'Espagne.

L'ancien président de Catalogne, aujourd'hui député européen, est poursuivi par la justice espagnole pour "sédition" et est accusé de "détournements de fonds publics" après l'organisation du référendum d'autodétermination en Catalogne à l'automne 2017. Si plusieurs élus catalans sont alors arrêtés, puis lourdement condamnés par la justice espagnole, Carles Puigdemont lui trouve refuge en Belgique.

Dans les Pyrénées-Orientales la semaine dernière

Devenu député européen, il bénéficie alors d'une immunité parlementaire. L'ancien maire de Gérone effectue alors plusieurs voyages en Europe, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Le leader catalan était ce samedi 18 septembre encore à Prats-de-Mollo, petite commune française située à la frontière espagnole.

Depuis 2017, Carles Puigdemont est devenu la voix des indépendantistes catalans à l'étranger. Mais, en mars dernier, le Parlement européen lève finalement cette immunité parlementaire. La mesure a été confirmée le 30 juillet par le Tribunal de l'UE. Les proches de Puigdemont ont néanmoins déposé des recours. Ces appels sont-ils suspensifs ? La question sera probablement au cœur des débats ce vendredi devant le tribunal italien de Sassari.

Appels à manifester ce vendredi en Catalogne

Evidement l'annonce de l'arrestation de Carles Puigdemont fait grand bruit depuis jeudi soir en Catalogne. Des appels à manifester ce vendredi, jour férié en Catalogne, circulent en nombre sur les réseaux sociaux. L'ancien président régional, Quim Torra, juge "catastrophique" une éventuelle extradition vers l'Espagne et appelé les indépendantises à être "en alerte maximale".

Le nouveau président régional de la Catalogne, Pere Aragones, un séparatiste, mais de tendance plus modérée que Carles Puigdemont, condamne lui aussi sur twitter "la persécution et cette répression judiciaire". "Assez. L'amnistie est la seule voie. L'autodétermination la seule solution. A tes côtés Carles", écrit Pere Aragones.

A Madrid, le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sánchez a exprimé "son respect pour les décisions des autorités et des tribunaux italiens". "L'arrestation de Carles Puigdemont correspond à une procédure judiciaire en cours qui s'applique à tout citoyen de l'UE devant répondre de ses actes devant les tribunaux", a affirmé dans un communiqué le palais de la Moncloa, siège du gouvernement espagnol.

En 2019, neuf élus ou responsables indépendantistes avaient été condamnés à des peines allant de neuf à treize ans de prison ferme pour leur rôle dans le référendum d'autodétermination de 2017. Ces neuf condamnés ont bénéficié en juin dernier de la grâce du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. Carles Puigdemont lui n'était pas concerné. (Avec AFP)