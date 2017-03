L'ex-président de la Lorraine JP Masseret: "Je regrette que le gouvernement n'ait pas porté un intérêt au Skylander"

Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de l'ancienne Région Lorraine sera débattu ce vendredi matin par les conseillers régionaux Grand Est à Metz. Invité de France Bleu Lorraine, l'ancien président PS de la Région Lorraine se défend, notamment sur le dossier Skylander.

La gestion de l'ancienne région Lorraine, parfois sévèrement critiquée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes, sera passée au crible ce vendredi matin par les conseillers régionaux Grand Est réunis à Metz. Invité de France Bleu Lorraine ce vendredi matin, Jean-Pierre Masseret, l'ancien président PS de la région Lorraine a reconnu quelques anomalies juridiques, notamment dans les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les astreintes élargies aux agents de la Région sans validation du comité technique paritaire." Mais les comptes sont sincères", a-t-il précisé.

""La Région s'est engagée sur le Skylander parce qu'elle était soutenue par les pouvoirs publics"

Là où la Chambre régionale des comptes est la plus sévère avec Jean-Pierre Masseret, c'est sur le dossier Skylander, ce projet d'avion soutenu par la Région qui n'a jamais vu le jour en Lorraine. Le rapport regrette un entêtement de la Région à soutenir ce dossier qui semblait fragile. "Le projet Skylander est la 1er expérience de maîtrise d'oeuvre d'un avion complet. Cet élément aurait du conduire la région à une vigilance accrue", note la Chambre régionale des comptes dans ce rapport de 119 pages. "Oui, c'est un échec, reconnait Jean-Pierre Masseret, mais c'est plus facile de juger à postériori". L'élu rappelle que "la Région s'est engagée parce qu'elle était soutenue par les pouvoirs publics". Et d'ajouter, en taclant son propre camp politique: "Ce que je regrette, c'est que le gouvernement que je soutenais n'ait pas porté un intérêt réel au projet". Il aurait fallu, conclut-il, "impliquer un grand constructeur d'avions français. Je pense qu'on aurait du réussir, malheureusement on s'est cassé la figure".

Sur les frais de bouche reprochés à l'ancien directeur général des services de la Région, notamment un repas un dimanche d'octobre 2011 au Grand Hôtel de Gérardmer, la Chambre régionale des comptes regrette qu'il n'ait pas fourni la liste des convives, ce qui ne permet pas, souligne la Chambre, "de s'assurer de l'intérêt régional des dépenses". Réponse de Jean-Pierre Masseret: "C'était une réunion de travail sur la politique territoriale de la région et ce n'était pas dans la partie gastronomique du restaurant".