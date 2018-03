Limoges, France

De la mairie de Feytiat au Parlement de Strasbourg, en passant par la présidence de la région Limousin, Jean-Paul Denanot a vécu une longue carrière d'élu. Il va y mettre un terme début juin en quittant son mandat de député européen. Il répondait ce lundi matin aux questions d'Alain Ginestet sur son parcours.

Alors, ça y est, c'est fini... 41 ans de vie publique...

Je crois qu'il était temps, et ça me donne l'occasion de passer le relais à quelqu'un de plus jeune, ma collègue Karine Gloanec-Maurin, qui a fait campagne avec moi et à quoi j'avais promis de laisser un an pour se préparer avant une nouvelle élection.

Qu'est-ce que vous avez appris durant votre vie politique ?

J'ai appris beaucoup des hommes en général, de l'humain. Et je suis très content d'avoir appris ce que j'ai appris. Des fois, je m'interroge, d'autres fois, je me félicite de ce comportement. Et en faisant le bilan, c'est vrai que j'ai rencontré au cours de ma vie publique beaucoup d'hommes et de femmes intéressants. Et la grande majorité des Français et des Européens ont conscience, je crois, de la nécessité de construire ensemble un avenir de solidarité et de fraternité.

Qu'allez-vous retenir aussi de ce que vous avez fait de bien, ou raté ?

A la mairie de Feytiat, on a fait bouger beaucoup de choses. A la région, c'était plus complexe, dans la mesure où on avait des compétences très déterminées. Sur l'aménagement du territoire, j'ai pas bien réussi notamment à porter jusqu'au bout le projet de LGV. En tant que pratiquant mais pas croyant (rires) de la ligne POLT aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a nécessité absolue de retrouver des liaisons avec Paris qui soient plus confortables. Ce trajet entre Paris et Limoges est devenu impossible : il faut 3h et demi quand ça va bien, on est secoué comme pas possible parce qu'on traverse des quantités d'aiguillages et de gares. C'est la raison pour laquelle je me dis toujours aujourd'hui qu'il y a besoin d'une voie directe. Il faut que ce dossier refasse surface.

En ce moment, le PS se renouvelle, la jeune génération prend la main : c'est ce qu'il faut après l'échec de 2017 ?

Il fallait une sorte d'électrochoc, que les militants puissent s'exprimer, donner des orientations. Et moi, je suis très heureux de voir qu'Olivier Faure a pratiquement obtenu 50% des voix sur un projet de rassemblement du PS. Parce que le parti socialiste conservera toujours des orientations légèrement divergentes à l'intérieur, mais une orientation socialiste pour la fraternité, et pour la liberté. C'est ça qui est important.

Que ressentez-vous au moment de tourner la page de 41 ans d'engagement ?

A la fois la satisfaction du travail accompli, mais aussi un soulagement de pouvoir m'occuper enfin de ma famille et de moi-même.