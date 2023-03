"L’exécutif va se trouver en situation d’extraordinaire faiblesse", selon le politologue Emmanuel Négrier

La séance promet d’être quelque peu animée, ce lundi après-midi, à l’Assemblée. Après la décision du gouvernement de déclencher l’article 49.3 de la Constitution, les députés examinent à partir de 16h deux motions de censure . Celle qui pourrait rassembler le plus de voix est celle du groupe Liot qui se veut transpartisane. « Si on fait les comptes, avance le politologue Emmanuel Négrier, elle pourrait totaliser 260 voix. Or, il en faut 287 pour atteindre la majorité, ce qui fait qu’il en manquerait une trentaine. »

ⓘ Publicité

Reste que la majorité serait atteinte de peu, ce qui serait un très fort avertissement au gouvernement. « Il va se retrouver dans une situation d’extraordin**aire faiblesse, pour la suite du quinquennat. N’oubliez pas que nous ne sommes même pas à un an de législature du second mandat d’Emmanuel Macron », souligne le politologue au micro de France Bleu Gard Lozère.

loading