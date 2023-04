L'Hérault en tête d'une compétition anti-gouvernement qui recense les "casserolades" et manifestations

C'est dans l'Hérault qu'on met le plus le "zbeul", le bazar ! Un site internet appelé 100 jours de Zbeul , en référence au cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron, classe les départements où il y a le plus d’actions de contestation contre le gouvernement. Le barème de point est le suivant :

Chahut (casserolade, huée…) - 1 point

Manifestation - 1 point

Action créative - 2 points

Coupure de courant - 3 points

Action conduisant au départ précipité d’une personnalité - 4 points

Annulation d’une visite - 5 points

Ces points peuvent être multipliés en fonction de la personnalité. C'est par exemple multiplié par trois pour un ministre, et par six en cas de visite du président de la République. L'Hérault est donc largement en tête avec 90 points ce mercredi 26 avril 2023, avec la visite d'Emmanuel Macron jeudi dernier à Ganges , et la visite de Gabriel Attal et Stanislas Guerini ce mardi à La Grande-Motte. L'objectif du syndicat derrière cette initiative, Solidaires Informatique, est "d'obliger le président et le gouvernement à ne plus pouvoir sortir sans zbeul".