L'homme politique et patron des urgences de Montauban, Pierre Mardegan, est mort

C'est une figure de la vie publique du Tarn-et-Garonne qui vient de s'éteindre. Pierre Mardegan, 63 ans, chef des urgences de Montauban et homme politique est décédé dans la nuit de samedi à dimanche 9 mai "des suites d'un cancer fulgurant" a-t-on appris auprès de son ancien directeur de campagne Jean-Jacques Boyer.

Pierre Mardegan "a consacré sa vie a sauvé celle des autres" a ajouté dans un message de condoléances sur Twitter cet ami de longue date. Le médecin, très connu des Montalbanais, aura dirigé pendant plus de vingt ans les urgences de la commune du Tarn-et-Garonne. Son engagement politique est intervenu plus tard au milieu des années 2010 en devenant, en 2015, second vice-président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne.

Urgentiste et responsable politique

L'an dernier, Pierre Mardegan s'était lancée dans la bataille des municipales à Montauban en prenant la tête d'une liste centriste soutenue par LReM. Arrivé troisième au premier tour, derrière la maire sortante Brigitte Barèges et le candidat socialiste Arnaud Hilion, il a finalement décidé de se retirer, sans donner de consignes de vote.