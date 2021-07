L'Hurmicomètre, un baromètre pour juger l'action du maire de Bordeaux

Un an après l'arrivée à la mairie de Bordeaux de l'écologiste Pierre Hurmic, les élus d'opposition du groupe macroniste Renouveau Bordeaux ont décidé de mesurer son action tout au long du mandat et de vérifier si les promesses de campagne deviennent réalité.

Le dernier conseil municipal de Bordeaux se tient ce mardi avant la trêve estivale. Le bilan de la première année de mandat du maire écologiste Pierre Hurmic va forcément alimenter les débats. Son opposition vient d'ailleurs de lancer l'Hurmicomètre, sorte de baromètre pour mesurer l'action du maire et de son équipe par rapport aux promesses de campagne. Il est lancé par le groupe Renouveau Bordeaux, les élus de La République en Marche. Une façon d'animer le débat démocratique selon son chef de file Thomas Cazenave. "C'est une manière d'agir différemment pour les élus de l'opposition, explique-t-il. Nous rappelons à Pierre Hurmic qu'il a pris des engagements. Aujourd'hui, il y a des renoncements. Et 80% des promesses sont au point mort. Il n'a pas lancé de nouvel élan avec des mesures fortes. C'est le cas sur le réchauffement climatique avec la régulation des véhicules les plus polluants dans le centre ville de Bordeaux. Même chose sur le logement qu'il faut rendre plus accessibles ".

Il faut des mesures fortes.

Juger l'action du maire après seulement un an de mandat, cela peut paraître un peu précipité. "Pierre Hurmic nous reproche souvent de lui demander d'aller plus vite, affirme l'une des conseillères municipales Renouveau Bordeaux Anne Fahmy. Mais ce n'est pas une question de rythme. Il faut juste des mesures fortes et, si vous ne les engagez pas dès la première année, on peut s'inquiéter du fait qu'elles soient réalisées sur la durée du mandat. Sur la qualité de l'air, il faut d'abord un travail pédagogique, sensibiliser les habitants. Si vous n'engagez pas ce travail, vous ne pouvez pas porter des mesures structurantes".