L'idée d'une fédération européenne au cœur de la marche pour l'Europe à Strasbourg

Pour clore la Conférence sur l'avenir de l'Europe, plus de 650 personnes ont marché sous les drapeaux de l'UE et de l'association Jeunes Européens de la place Kléber jusqu'au Parlement Européen ce samedi à Strasbourg. Dans le cortège, le fédéralisme et la réforme des institutions dominaient.

"Il est temps de changer l'Europe. Passons des paroles aux actes !" : voilà le mot d'ordre de la marche pour l'Europe qui a réuni plus de 650 personnes ce samedi à Strasbourg. Cette manifestation, la veille de la fin du Sommet de Strasbourg, point final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe réunissait des européistes convaincus. Le cortège était principalement composé de sympathisants et de bénévoles de l'association Jeunes Européens. Accompagnés d'élus au Parlement européen, ils ont défilé de la place Kléber jusqu'au Parlement européen ce samedi après-midi.

La manifestation s'est déroulée sous l'égide de l'UE et de l'association Jeunes Européens. © Radio France - François Chagnaud

On n'est pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle est actuellement

"Si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle est actuellement. On veut une Europe plus démocratique, plus proche des citoyens, une Europe fédérale. L'Europe institutionnelle, intergouvernementale actuelle ne nous convient pas. Cette façon de fonctionner, trop bureaucratique et trop éloignée des citoyens ne nous convient pas", livre Peio, drapeau aux douze étoiles d'or à la main. En marchant ce samedi, il espère que les propositions étudiées par des représentants de la société civile pendant un an pour "transformer l'Union européenne" dans le cadre de la Conférence seront prises en compte par les dirigeants des pays-membres. En particulier, "les propositions pour donner plus de place au citoyen et plus de pouvoirs aux instances démocratiques de l'Union pour améliorer la situation en Europe".

"L'Europe a toujours été un thème central dans ma vie"

"European federation = European revolution", "Amour, gloire et Europe", "Fédération européenne, maintenant". Les slogans fédéralistes étaient appuyés par les témoignages d'attachement à l'Europe des manifestants de tous âges. Dans la bouche des plus jeunes, le programme Erasmus, la libre-circulation des personnes sont souvent louées.

Les plus âgés, comme Anne, 82 ans, tiennent eux à une Union européenne symbole de la fin d'une période marquée par les conflits. "Pour moi, c'est archi-important. J'étais une enfant de l'exode, ma mère a fui vers l'Espagne pour éviter l'avancée de l'armée allemande en France. L'Europe a toujours été un thème central dans ma vie lorsque j'ai retrouvé la France en 1953". Cette Europe des libertés, à qui elle attribue son émancipation et son salut, doit muscler ses institutions. "On devrait changer en quelques points la constitution pour pouvoir avancer, prendre des décisions et pas forcément toujours à l'unanimité. Je suis particulièrement critique de l'attitude des pays de l'ex glacis soviétique. Je pense à la Hongrie. Il faut mettre ces pays face à leur responsabilité. Soit vous êtes avec l'Europe, soit vous êtes avec la Russie", martèle cette ancienne professeur de russe.

Le Sommet de Strasbourg, conclusion de la Conférence sur l'avenir de l'Europe prend fin ce dimanche 8 mai. L'évènement a permis la restitution des travaux entrepris pendant un an dans le cadre de la Conférence.