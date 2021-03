L'impunité et la honte doivent changer de camp juge le député Bruno Questel

La cour criminelle juge pendant quatre jours un homme pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.

L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité dans la nuit de lundi à mardi un texte renforçant la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Les députés ont notamment fixé à 15 ans l'âge en dessous duquel un enfant est considéré non-consentant pour un acte sexuel avec un adulte, un seuil porté à 18 ans en cas d'inceste. "La libération de la parole des victimes nous oblige" et il faut "affirmer de façon claire qu'on ne touche pas aux enfants", a insisté le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti.

En janvier 2021 le député LREM de l'Eure Bruno Questel avait révélé avoir été lui-même violé à l'âge de 11 ans. Invité ce mardi de France Bleu Normandie il s'est réjouit de cette avancée législative: "il était temps de clarifier la loi et de sortir de cette forme d'impunité. La parole se libère et législateur a fait son oeuvre et c'est très bien." Du fait se son passé de victime Bruno Questel est resté en retrait: "J'ai assisté à l'essentiel des débats mais je n'a pas souhaité être un acteur de la rédaction de cette loi". Pour l'élu "c'est autant l'impunité que la honte qui doivent changer de camp".