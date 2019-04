Notre Dame de Paris : témoignage émouvant du père poitevin Michel Simonnet

Poitiers, France

C'est par la radio que le père Simonnet a appris la nouvelle. "Alors là je croyais vraiment à un mauvais rêve (...) ça me faisait penser aux tours de New York, comment est-ce possible". L'émotion est encore là lorsqu'il se rappelle aussi l'effondrement de la flèche "ça, çà vraiment été le summum". Le père Simonnet encore frappé "de voir ces images catastrophiques, ces pompiers à l’œuvre et de l'autre côté, ces hommes et ces femmes qui priaient".

L'hommage aux sacristains

"On a beaucoup parlé des pompiers mais les pompiers ont agi aussi grâce au travail des sacristains (...) Quand il fallu par exemple sortir du coffre-fort la couronne d'épines, le bois de la vraie croix et un des clous, s'il n'y avait pas eu les sacristains qu'auraient fait les pompiers ?" s'interroge encore aujourd'hui le père Simonnet.

"N'oubliez pas les misérables"

L'élan de générosité suscité par cet incendie a aussi marqué l'homme d'église qui comprend aussi la réaction notamment de la fondation Emmaüs qui a tweeté "Victor Hugo vous remercie pour Notre Dame mais n’oubliez pas les misérables". "Une église de pierre bien sur elle est élevée à la gloire de Dieu (...) mais c'est aussi la maison du peuple chrétien". "Et si on oublie l'un on touche l'autre donc être généreux pour une construction c'est bien mais ça doit nous renvoyer aussi aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, les plus démunis, les sans voix. L'un ne va pas sans l'autre" conclue le prêtre.

Le père Simonnet témoigne sur France Bleu Poitou :

Le père Simonnet curé à Notre-Dame de Paris et originaire de Poiters raconte l'incendie de la cathédrale Copier