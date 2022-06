L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont à Argelès : "Vive la Catalogne libre !"

Ce samedi 4 juin, l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont était à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), pour le deuxième congrès de son parti "Junts per Catalunya" (Ensemble pour la Catalogne). Un moment fort en émotion, où l'eurodéputé a laissé sa place à une nouvelle présidence.

Plus de 900 personnes se sont réunies ce samedi après-midi pour assister au deuxième congrès du parti indépendantiste catalan "Junts per Catalunya", à l'espace Jean Carrère, à Argelès. Un congrès pour préparer l'avenir du jeune parti, crée il y a deux ans, et investir sa nouvelle présidence. Carles Puigdemont avait annoncé au début du mois de mai qu'il voulait laisser sa place.

L'indépendantiste catalan a pris longuement la parole, après une ovation de la foule, pour remercier le parti : "Merci, de tout mon cœur, à ceux qui m'ont accompagné, depuis le début." Il est aussi revenu sur sa condition "d'exilé", lui qui est encore sous le coup d'un mandat d'arrêt espagnol pour rébellion et sédition, depuis l'organisation du référendum d'indépendance de la Catalogne en 2017.

"Je voudrais revenir sur les conditions d'organisation de ce congrès. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des exilés, nous devons continuer à nous battre. Vive la Catalogne libre !", a-t-il conclu.

"C'est beaucoup d'émotions de le voir" - Madga Oranich, militante du parti "Junts per Catalunya"

Le désormais ancien président du parti garde une aura particulière auprès les militants présents, comme Magda Oranich, avocate à Gérone : "C'est beaucoup d'émotions de le voir, il est en exil en Belgique, c'est dur pour lui. Si on le voyait plus souvent, peut-être que ce ne serait pas aussi impressionnant".

La nouvelle présidente a été investie, Laura Borràs, actuelle présidente du Parlement catalan, ainsi que le nouveau secrétaire général, Jordi Turull. Un renouvellement bienvenu selon Brice Lafontaine, membre du parti Unitat Catalane : "Carles Puigdemont veut se mettre en retrait, laisser la place à de nouvelles générations qui des choses à porter, et qui n'ont pas la difficulté qu'il a d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt, et qui pourront porter de manière plus locale, les différents projets du parti."

Carles Puigdemont ne compte pas pour autant quitter la vie politique, il reste eurodéputé et adhérent au parti "Junts per Catalunya".