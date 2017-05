L'Indre-et-Loire à l'heure du deuxième tour de la Présidentielle

Ce soir à 20h, on connaîtra le nom du futur président de la République. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont les derniers en lice. Une partie du scrutin pourrait se jouer sur l'abstention, après un 1er tour remporté en Touraine par Emmanuel Macron. Marine Le Pen n'était arrivée qu'en 4ème position.

Au premier tour, il y a deux semaines, 81,44% des 431 649 électeurs tourangeaux s'étaient déplacés aux urnes. Une participation un peu plus faible qu'en 2012. Le candidat d'En Marche avait basculé en tête en Indre-et-Loire. Emmanuel Macron avait réalisé un score quasi-identique à celui qu'il a fait à l'échelle nationale. Il a obtenu 24,5% des suffrages. Mais contrairement aux résultats nationaux, Il n'était pas suivi par Marine Le Pen. La candidate Front National est arrivée 4ème lors du 1er tour en Touraine, avec à peine 18,94% des voix. Elle a été devancée par François Fillon 21,25%, et Jean-Luc Mélenchon 19,4%.

Macron domine en ville, Le Pen en campagne

C'est dans l'agglomération de Tours qu'Emmanuel Macron a obtenu ses meilleurs scores, ainsi qu'autour de l'axe ligérien, de Villandry à Amboise, dans le Chinonais et dans le sud du département. Gros score pour lui à Tours avec près de 27% des suffrages. La ville préfecture place Marine Le Pen bien en-deçà de son score national avec 12% des voix. En revanche, Marine Le Pen est arrivée en tête dans plus de la moitié des communes tourangelles. Elle a dépassé les 30% des voix dans 45 communes. Elle était notamment en tête à Château-Renault, Sainte-Maure-de-Touraine ou encore Langeais.

L’abstention, grande inconnue du second tour

Sur les trois dernières élections présidentielles, en 2002, 2007 et 2012, l'Indre-et-Loire affiche un taux de participation toujours supérieur à celui de la France entière. C'est valable pour les premiers et deuxièmes tours. La preuve, il y a 2 semaines, on avait compté 81% de votants en Indre-et-Loire, contre 77,7% en France. Traditionnellement, la Touraine vote 2 à 3 points de plus qu'au niveau national.

Le record d'abstention sur un deuxième tour en Indre-et-Loire, en 2002, pour le duel Chirac-Le Pen

Pour ce deuxième tour, cette constante va-t-elle se vérifier? Le record de participation pour un deuxième tour en Indre-et-Loire, c'était en 2007, pour un duel traditionnel droite-gauche entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal avec seulement 13,8% d'abstention. Il est intéressant aussi de regarder les scores de 2002, la seule fois où le Front National a été au second tour avec Jean-Marie-Le Pen face à Jacques Chirac. 20% des électeurs en France ne s'étaient pas déplacés, et 18,7% en Touraine, le taux d'abstention le plus élevé pour un deuxième tour de présidentielle dans le département.