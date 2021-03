L'Indrien Vanik Berberian, l'ancien président de l'Association des maires ruraux de France, est mort

Vanik Berberian est mort ce mardi 9 mars à l'âge de 65 ans. L'homme d'origine arménienne est presque entré sur la scène politique à son corps défendant. Il avait pris les reines de sa petite commune de Gargilesse-Dampierre dans l'Indre en 1989 faute de candidat pour occuper le fauteuil de maire, joli pied de nez pour cet homme né à Paris en 1955, maire d'une commune d'à peine plus de 300 habitants et qui deviendra en 2008 le président de l'Association des maires ruraux de France. Vanik Berberian a défendu pendant tous ses mandats la ruralité, rejetant toute filiation à un parti politique quand bien même il avait pris sa carte au Modem en 2007 en soutien à François Bayrou.

2020, un tournant dans sa carrière

En 2014, Vanik Berberian tente de rejoindre le Sénat. Il se présente, fort de ses 25 années à tête de Gargilesse-Dampierre, de ses 19 années comme président de l'Association des maires ruraux de l'Indre et de ses six années comme président de l'AMRF. La déception n'en est que plus grande. Il récolte 34,59 % des voix au second tour, un suffrage insuffisant pour être élu. Il n'essaye pas de se représenter en septembre 2020 suite à des problèmes de santé. Il est hospitalisé à Limoges dans la soirée du samedi 18 janvier 2020 après un malaise lors de la cérémonie des vœux dans sa commune, avant d'entrer pendant plusieurs mois au Centre de soins de suite et de rééducation (CSSR) de Châteauroux.

Suite à cet alerte de santé, après deux mandats à la tête de l'association des maires ruraux de France, Vanik Berberian passe la main. Il est remplacé par Michel Fournier, maire des Voivres, une commune des Vosges. Le maire de Gargilesse-Dampierre a continué à siéger au sein du bureau de l'AMRF, au poste de délégué spécial, vice-président de la stratégie et du conseil scientifique. En revanche, il se représente et garde la mairie de Gargilesse-Dampierre. Il est resté également président des maires ruraux de l'Indre, un poste auquel il avait été reconduit en octobre 2020.

Vanik Berbérian, fait chevalier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron en novembre 2019 © Maxppp - G. Fuentes

Chevalier de la Légion d'honneur, décoré par Emmanuel Macron

Centriste, militant de la ruralité, défenseur du maintien des services publics en milieu rural, Vanik Berberian a rencontré plusieurs fois Emmanuel Macron, notamment suite à la crise des "gilets jaunes". Les deux hommes ont beaucoup échangé dans le cadre du grande débat dont l'un a été organisé dans sa commune de Gargilesse-Dampierre.

Ses parents, amis du père de Charles Aznavour

Le père de Charles Aznavour et ses parents étaient des amis, ce qui a valu à Vanik Berberian de recevoir une layette en guise de cadeau quand il était enfant de la part de la famille Aznavour. Avec Charles, "on se connait un peu" déclara-t-il sobrement au moment de la mort du chanteur en lui rendant hommage. "Au-delà de ce lien de sang, ce qui est le plus important, c'est la place qu'il tenait dans l'univers de la musique en France et dans le monde".