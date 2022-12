L'inflation rend le budget 2023 du conseil départemental de la Sarthe incertain

Les collectivités territoriales priées de faire des économies par le gouvernement. Elles devront limiter l'augmentation de leurs dépenses l'année prochaine à 3,8%... Mais alors que le taux d'inflation reste difficile à calculer pour 2023 et risque bien de dépasser les 5%, répondre à une telle demande paraît mission impossible pour elles.

Dans ces conditions, établir un budget tourne aux casse-têtes pour les élus. La première inquiétude pour le conseil départemental, c'est de voir des dépenses augmenter sans pouvoir les contrôler. Comme les frais de fonctionnement, principal poste de dépenses, représentant 545 des 650 millions d'euros du budget du département.

Déjà cette année 2022, rien que la masse salariale a augmenté de 10 millions d'euros, inflation oblige, passant de 95 à 105 millions d'euros au total.

Des investissements incertains et des projets repoussés

Autre conséquence, c'est du côté des investissements du département. Une enveloppe de plus de 100 millions quand même pour les routes, les solidarités, les collèges, etc. Si les coûts des matériaux de constructions continuent d'augmenter, par exemple, le département devra revoir sa copie pour chaque projet.

Le conseil départemental aurait alors deux leviers d'actions à sa disposition. Soit repousser ces travaux à d'autres années : 2024, 2025, 2026... Soit emprunter et s'endetter davantage, c'est-à-dire l'exact opposé de la demande de l'Etat, de réduire la dette des collectivités locales dans le déficit public.

"Lorsqu'on veut encadrer des dépenses, il faut être soi-même vertueux"

Dominique Le Méner dénonce cette intervention de l'Etat dans ses livres de comptes : "Lorsqu'on veut encadrer des dépenses, il faut être soi-même vertueux, ce que l'Etat n'est pas", pointant le déficit de l'Etat qui s'est creusé ces trois dernières années.

"Mais on est aussi sur des sujets de principe, continue le président Divers Droite du conseil départemental, les collectivités locales se gèrent librement et l'Etat a un contrôle a posteriori. En l'occurrence, on est presque dans du contrôle a priori, où l'on va demander aux collectivités de ne pas faire telle ou telle dépenses et le contraire par des pénalités qu'on lui imposera dans sa gestion."

Le conseil départemental prévoit déjà de se retrouver à la fin du premier trimestre pour réévaluer le budget 2023.