L'initiative de Christiane Taubira n'est "pas totalement à la hauteur" des enjeux, estime Yannick Jadot

Invité de Ma France ce vendredi sur France Bleu, le candidat EELV à la présidentielle a réagi à l'annonce de Christiane Taubira qui envisage de se présenter. "Christiane Taubira envisage d'être candidate après cinq années de retraite politique par une vidéo de trois minutes. Elle est incontestablement une femme formidable", a-t-il commenté. "Mais pour part je n'ai pas envisagé d'être candidat, je suis candidat à l'élection présidentielle. L'enjeu n'est pas de se regrouper de manière défensive face à l'extrême droite mais de porter un grand projet pour la France autour de trois enjeux : le climat, la justice sociale et l'affaissement démocratique. Ce que je dis à Christiane Taubira et à tous les autres, c'est venez avec vos idées mais autour de la candidature écologiste".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il y a un an (...) j'ai tendu la main à tous les responsables politiques gauche et écologistes pour dire 'travaillons le projet', (...) je sais les valeurs qui habitent [Christiane Taubira]. Mais franchement, à quatre mois d'une élection présidentielle, je poste une vidéo de trois minutes et je reviens dans un mois. Ce n'est pas totalement à la hauteur des difficultés que rencontre notre pays", a jugé le candidat écologiste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rassemblement autour d'un projet écologiste

"Je ne veux pas sauver la gauche mais je veux sauver la France (...) Oui au rassemblement qui doit se construire sur un projet écologiste (...) Je le dis très clairement on ne rediscutera pas de la candidature écologiste, il y a une telle urgence sur l'environnement qu'il y aura une candidature écologiste. Ce sera la mienne", a ajouté Yannick Jadot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alors qu'Anne Hidalgo, candidate PS à la présidentielle, a proposé ce vendredi un débat télévisé aux candidats de gauche et de nouveau appelé à organiser une primaire, Yannick Jadot a répété qu'il était contre. "Il y a un cinq ans j'ai retiré ma candidature pour faire le rassemblement avec Benoît Hamon. Je n'ai pas demandé une nouvelle primaire pour gérer ma sortie. Débattons pourquoi pas, mais Anne Hidalgo appelle à un débat télévisé entre celles et ceux qui veulent gouverner en France et celles et ceux qui ne veulent pas gouverner ensemble, ça s'appelle la campagne présidentielle", a-t-il déclaré.