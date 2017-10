Raquel Garrido, porte-parole de La France Insoumise, accusée de n'avoir pas payé des cotisations sociales

L'avocate et porte-parole de la France Insoumise, Raquel Garrido, n'a pas payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans. C'est en tout cas ce qu'affirme le Canard enchaîné à paraître ce mercredi.

Depuis six ans que Raquel Garrido "a enfilé la robe noire, elle a oublié de régler ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats, à laquelle elle doit 32.215 euros". C'est en ces termes que le Canard enchaîné accuse la porte-parole de la France insoumise, sans toutefois citer aucune source.

L'hebdomadaire satirique assure également que Raquel Garrido "ne paie pas non plus, depuis un an, ses cotisations à l'Ordre des avocats de Paris", mais précise que ni l'Ordre ni la caisse "n'ont engagé de poursuites". Raquel Garrido quant à elle n'a pas souhaité réagir pour l'instant.