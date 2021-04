L'inventeur mayennais Christian Poincheval investit par le Parti socialiste pour les élections départementales

On le connaît sous sa casquette d'artiste et d'inventeur un peu loufoque en Mayenne. Mais cette fois-ci Christian Poincheval endosse le costume plus sérieux de candidat à une élection politique. L'homme de 70 ans est en effet investi par le Parti Socialiste aux élections départementales de juin prochain. Christian Poincheval sera même tête de liste sur le canton de Villaines-la-Juhel, dans le nord du département. Une candidature absolument pas fantaisiste explique-t-il.

Améliorer le quotidien à la campagne

Encarté au PS depuis "six-sept ans", cet habitant de Gesvres constate la lente érosion des services publics, à la campagne, la lente érosion de son attractivité aussi et de son offre commerciale. "Malheureusement, on dit : la campagne se dépeuplent. Oui, c'est vrai. 50% des gens de notre canton ont plus de 50 balais ! C'est un constat. Les jeunes partent, mais aujourd'hui les vieux aussi se barrent. Et donc il faut comprendre aujourd'hui pourquoi ils partent" déclare Christian Poincheval.

Amener du sourire à la politique locale

Celui qui n'est jamais à court d'idée quand il s'agit d'invention, formera un duo avec Florence Varone, une agricultrice de Saint-Pierre-des-Nids, spécialisée dans les plantes médicinales, pour les départementales. Christian Poincheval souhaite faire entendre la voix des jeunes, "parce que nous les vieux croûtons on a pas été forcément vers eux". L'artiste pense également que sa personnalité, son humour, peuvent être des atouts supplémentaires pour faire avancer le débat public.

"_La politique, ce n’est pas d'aller chialer tout le temps_, c'est pas de faire croire qu'on est un grand savant, c'est pas de faire croire qu'on est un grand gestionnaire. Ça c'est une vaste fumisterie. La politique, c'est de vivre avec les gens. Le but politique, c'est d'amener le bonheur. Ce n'est pas d'amener partout, comme ça se passe en ce moment, la peur dans tous les foyers. Ça, c'est de la manipulation de masse. Ça porte un nom" s'énerve le Géotrouvetou du Nord-Mayenne.

"Aujourd'hui on est toujours au fond du pot. Nos campagnes se vident. Côté médical, il y a plus de médecins. Les vieilles gens se trouvent dans des situations catastrophiques. Les jeunes se barrent. Amenons de la vie, du sourire. Soyons des gens vivant, des gens qui croient encore à des jours meilleurs" poursuit Christian Poincheval

Un Mitterrandien

La chose publique n'est pas une nouvelle lubie de l'artiste plasticien. En 2008 pour les cantonales il souhaitait déjà se présenter. "Mais _j'étais tout seul, un peu anar de gauche tendance verte_, pas forcément prêt à rejoindre un groupe" explique Christian Poincheval. Homme de gauche, il ne cache pas son admiration pour François Mitterrand, qui a présidé la France de 1981 à 1995. "Je suis issu d'une éducation, inspiré des grands principes de Jean Jaurès".

Christian Poincheval se lancera en juin dans la bataille électorale pour devenir conseiller départemental. Il aura en face de lui plusieurs adversaires, dont probablement Christelle Auregan, qui devrait annoncer dans les tous prochains jours sa nouvelle candidature. "Je veux être acteur de la rose" (l'emblème du Parti Socialiste, ndlr). La rose qui jusque-là était pour Christian Poincheval, le parfum donné à ses pilules pour changer l'odeur des pets. Cocasse.