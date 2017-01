L'invité de 8h20 : Xavier Aucompte défend Arnaud Montebourg, le candidat de l'investissement et du travail

Quelles différences entre Arnaud Montebourg et les autres candidats de la primaire de la gauche ? Xavier Aucompte, son représentant en Haute-Vienne, était l'invité de France Bleu Limousin ce mercredi à 8h20 pour en parler.

Il a fait un bond de 9 points dans le sondage Ifop Fiducial, qui évalue la popularité des hommes politiques : Arnaud Montebourg devance désormais Alain Juppé et Bernard Cazeneuve comme homme politique préféré des Français. De bon augure à 4 jours du 1er tour de la primaire de la gauche. Et une bonne nouvelle pour Xavier Aucompte, qui représente l'ex-ministre de l'Economie en Haute-Vienne, même si celui-ci, invité de France Bleu Limousin à 8h20, a préféré insisté sur son programme.

La différence entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ?

Pour Xavier Aucompte, "_Arnaud Montebourg est sur une base qui dit qu'il y a assez de travail. Vous demandez aux ouvriers, aux agriculteurs, aux gens à l'hôpital : du travail, il y en a. Mais on a du mal à avoir du CDI. Arnaud Montebourg propose de la relance. C'est le président de l’investissement et de la croissance assumée. Pas de la croissance productiviste avec les effets négatifs sur le social et l'écologie. Benoît Hamon, lui, a poussé cette idée de revenu universel, qui est une très bonne idée de congrès. Nous on trouve ça très bien, mais il faut déjà redonner le travail, par contre nous on est clairement contre l'ubérisation de la sociét_é.

"Les électeurs feront la différence sur les idées"

A quoi va servir la primaire ? "A faire la différence entre la droite et la gauche", répond Xavier Aucompte. Et Mélenchon dans tout ça ? "Et bien il fait sa campagne, et quand Arnaud aura gagné le 1er et le 2ème tour, il viendra avec nous!".

Visualisez l'interview en intégralité :

A noter : les partisans d'Arnaud Montebourg en Haute-Vienne se réunissent ce mercredi soir à 20h salle Léo Lagrange, derrière l'hôtel de ville de Limoges, et c'est ouvert à tous.