L'Isérois Oliver Véran reste au gouvernement, mais n'a pas la Santé

Ministre de la Santé et des Solidarités pendant toute la pandémie, Olivier Véran reste au gouvernement mais change de poste, et s'occupera désormais des relations avec le Parlement.

C'était une des questions avant l'annonce du nouveau gouvernement, le Ministre de la Santé Olivier Véran allait-il conserver son poste ? La réponse est non, mais l'Isérois ne quitte pas pour autant le gouvernement puisqu'il a été nommé Ministre délégué chargé des relations avec le parlement et de la vie démocratique. Il est remplacé par Brigitte Bourguignon, avec qui il travaillait, qui était ministre déléguée à l'autonomie.

Nommé au ministère de la santé le 16 février 2020 Olivier Véran restera indissociable de la pandémie de Covid-19 qu'il aura géré des premiers cas jusqu'à aujourd'hui. Sur le devant de la scène pour les confinements, le masque et la vaccination l'ancien neurologue du CHU Grenoble-Alpes va désormais devoir s'occuper des relations entre le nouveau gouvernement et le Parlement, un poste moins médiatique et moins exposé.

Le désormais ex-ministre de la santé vient de prononcer son discours de passation de pouvoir. Il y a salué ces prédécesseurs isérois à ce poste en lien avec le Parlement : Louis Mermaz et André Vallini. Olivier Véran est également candidat à sa réélection dans la première circonscription de l'Isère lors des élections législatives des 12 et 19 juin prochain.

