L'élection du député Modem Philippe Berta bel et bien validée par le Conseil Constitutionnel

Philippe Berta reste bien député de la sixième circonscription du Gard. Son élection vient d'être validée par le Conseil Constitutionnel. Les comptes de campagne du député nîmois avaient été envoyés en retard, l'été dernier. Dans un communiqué, Philippe Berta s'explique et dénonce "les raccourcis biaisés, les menaces à la violence" (..) "à l'heure du populisme et de la désinformation ambiante".

ⓘ Publicité

L'intégralité de son communiqué

"Je prends acte de la décision du Conseil Constitutionnel concernant l’oubli d’adresse postale sur l’enveloppe d’expédition de mes comptes de campagne ayant entraîné un retard d’enregistrement. Celle-ci est favorable à la poursuite de mon présent mandat de député de la 6ème circonscription du Gard.

Cette décision me donne l’occasion de rétablir quelques faits. Rares sont les fois où je prends la plume, mais à l'heure du populisme et de la désinformation ambiante, je dénonce les raccourcis biaisés, les menaces et la violence, l'attrait pour la facilité.

Depuis presque six ans, les gardois m’ont confié une mission que je m’efforce de mener à bien. Or, il est vrai qu’à l’heure des newsletters, des likes, des tweets, des followers, des stories et des photos par milliers où la communication sur le travail est plus prenante que le travail en lui-même, j’ai choisi l’action, à la forme, le fond. Aussi, je vais simplement vous dire ce qu’il en est.

Mon action de député que j’entends amplifier, je la mène au cœur de l’hémicycle ou en commission notamment mais aussi dans la 6ème circonscription du Gard, où je souhaite confirmer mon rôle de député écouté par le pouvoir en place et capable, pour cela, de défendre des dossiers gardois, aujourd’hui malmenés par des parlementaires d’opposition.

En d’autres termes, je fais ce que mon devoir de législateur requiert : légiférer. Conjointement, j'œuvre pour mon territoire avec une disponibilité sans faille pour chacun. Depuis ma réélection j’ai poursuivi un travail en bonne intelligence avec les représentants de l’État et les différents élus locaux. Je réponds aux sollicitations des syndicats, des travailleurs sociaux, des étudiants, des retraités, des viticulteurs, des parents d’élèves et des enseignants, des entreprises, de la banque alimentaire, etc. De l’obtention de l’implantation de la base européenne de sécurité civile à Nîmes au si complexe dossier du « contournement ouest », de l’effort en faveur de la sécurité du territoire à la situation de la gare de Manduel jusqu’à la défense du Parc Naturel Régional et le développement du tourisme, je travaille sans relâche. Les dossiers sont nombreux : les terres en friches, les terres salées, l’artificialisation des sols, la viticulture, les circuits courts, les tiers-lieux, les écoles, la crise sociale et hospitalière, les déserts médicaux, la démocratie participative ou encore la crise énergétique et climatique, les incendies et les inondations, etc. La liste est longue et un simple communiqué de presse ne pourrait tous les répertorier.

Mon engagement national en faveur de la recherche ne saurait être une lubie personnelle. La recherche et les chercheurs contribuent à répondre aux grands défis du siècle : transition énergétique, changement climatique, agro-alimentaire, périls sanitaires et plus largement périls démocratiques. Pour cause, le combat que je mène en tant que président du groupe d’études maladies rares à l’Assemblée nationale n’est pas dénué de sens ni de lien avec le territoire de la 6ème circonscription du Gard. Les maladies rares touchent 3 millions de français, soit 1 famille sur 20. Ces patients sont massivement présents et représentés par diverses associations gardoises. Aux opposants politiques et à ceux qui jouent le jeu des extrêmes en avançant mon hypothétique désertion du territoire, je ne saurais que conseiller, face à la démagogie, la hauteur de point de vue. Nombreuses sont les situations qui méritent le respect et la décence plutôt que le buzz politique et le nombre de vues sur des réseaux sociaux. Je ne passe pas mes journées à photographier les enfants malades, leurs parents ou encore les aidants et les personnes en situation de handicap que je défends sur le territoire. Il ne s’agit pas de moi, mais de nous, de vous.

La divergence d’opinions est consubstantielle à ce qui fait l’essence même de la politique, de la démocratie. Ma porte a toujours été ouverte pour quiconque souhaite échanger, dialoguer sur les bases communes de la vie en société, du respect mutuel. Alors qu’une guerre du tous contre tous se cherche des raisons de prospérer en France tandis qu’une véritable guerre se déroule sous nos yeux en Ukraine, je souhaite à chacun de retrouver lucidité et tolérance."