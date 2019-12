L.Mendes (député LREM) : "Le seul but de certains syndicats est de protéger des retraites privilégiées"

Metz, France

13e jour de grève contre la réforme des retraites, 3e grande journée de manifestations dans toute la France. A Metz, il y a eu 7.000 personnes dans les rues pour la 1ere journée, 4.000 la 2e jeudi dernier.

Le gouvernement suit donc l’évolution de la mobilisation et les députés de la majorité continuent de défendre cette réforme sur le terrain à l’image du député LREM Ludovic Mendès, basé à Metz.

La démission de Jean-Paul Delevoye

"Cette réforme ne repose pas que sur un seul homme, mais sur l’ensemble du gouvernement. Il était l’homme de la situation mais il a pris ses responsabilités en démissionnant".

Face aux grèves dans les transports en commun

"Quand on est sensé discuter et trouver un compromis, on n’est pas sensé bloquer le pays. Et c’est ça qui pose question aujourd’hui, non seulement parce que ces discussions continuent de faire évoluer le texte. Cela prouve donc la mauvaise foi de certains syndicats sur le sujet étant donné que leur seul but est de protéger ce que l’on appelle les systèmes de retraites privilégiés ou les systèmes de retraite à part de la RATP et de la SNCF".

