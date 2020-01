"L'objectif : améliorer vos conditions de travail" déclare Christophe Castaner aux pompiers de la Mayenne

Saint-Berthevin, France

Trois heures de visite à Saint-Berthevin, et une visite solennelle dans le nouvel état-major du service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne. Christophe Castaner a d'abord remis des médailles à neuf pompiers sur le parvis du SDIS, dont une pour Benoît Doiteau, de Javron-les-Chapelles. Ce pompier de 24 ans a sauvé la vie d'un homme l'été dernier à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Il l'a extrait de sa voiture en flamme.

Pas d'action des pompiers grévistes

Coupage du ruban, dévoilement d'une plaque, s'en est suivie pour le ministre de l'Intérieur une visite des 3.248 mètres carrés du bâtiment des pompiers. Il a assisté à plusieurs démonstrations de secours et notamment la présentation du dispositif du "Bon Samaritain", un service de géolocalisation de volontaires formés aux gestes de premiers secours.

Christophe Castaner a présenté ses vœux à l'ensemble des forces de sécurité civile. Vingt minutes de discours durant lequel le ministre de l'Intérieur a tenté de répondre à l'exaspération des pompiers, en grève depuis le mois de juin en Mayenne. "L'objectif c'est d'améliorer vos conditions de travail" a-t-il lancé. Christophe Castaner s'est également exprimé sur le soutien des forces de sécurité civile en Australie, pays en proie aux incendies depuis plusieurs semaines. "Nous aurons les moyens, si les autorités australiennes le souhaitent, d'envoyer très vite une colonne d'une centaine de sapeurs-pompiers en fonction des besoin et des demandes de l'Australie".

Christophe Castaner en campagne ?

Tout au long de la visite, les journalistes n'ont pas eu le droit de poser des questions au ministre de l'Intérieur. Peu après 13h et un entretien privé avec Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne, Christophe Castaner a enlevé son costume de ministre pour battre la campagne des élections Municipales. Il a rencontré Josselyn Chouzy, candidat de La République En Marche à Mayenne. Ce dernier a bouclé son casting et présentera sa liste mi-janvier. "L'avantage de Christophe Castaner, c'est qu'il est bienveillant, comme ceux qui composent ma liste. Il vient monter aux habitants de Mayenne qu'au sommet de l'État on sait où se trouve la ville, et c'est plutôt de bonne augure" explique Josselyn Chouzy.