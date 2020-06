Municipales à Paris : l'alliance PS-Verts, "ce qu'il faut pour gagner" estime Olivier Faure, patron du PS

Le second tour des municipales pour 5.000 communes aura lieu le 28 juin 2020, si la situation sanitaire le permet. Le dépôt des listes se termine ce mardi 2 juin à 18h00.

Invité de France Bleu Paris ce mardi, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) et député de Seine-et-Marne, a notamment réagi à l'alliance entre la maire PS sortante de Paris, Anne Hidalgo, et le candidat Europe Ecologie-Les Verts (EELV), David Belliard.

L'alliance PS-EELV à Paris, "ce qu'il faut faire pour gagner"

Une alliance PS-EELV : "C'est ce qu'il faut faire non seulement pour gagner et gérer cette ville, _comme il faut le faire dans toutes les villes de France et le faire un jour à l'échelle du pay_s, explique Olivier Faure. Il y a des sujets qui supposent que nous nous retrouvions et qu'on arrête de penser égoïstement à son parti, à ses élus. Il faut que nous puissions, ensemble, envisager de construire un avenir plus brillant que celui qui nous est promis", précise de le premier secrétaire du PS, évoquant notamment "les conséquences de la crise sanitaire" et "la catastrophe écologique qui va advenir si nous ne faisons rien".

Pour les municipales, Olivier Faure exclut en revanche toute alliance de son parti avec La République en Marche (LREM) : "Avec les marcheurs, il y a bien des sujets que nous votons à l'Assemblée nationale avec eux, mais pour l'essentiel nous sommes en opposition car ils sont en réalité le dernier étage de la fusée libérale qui a démarré il y a 40 ans avec (l'ancien président américain, ndlr) Ronald Reagan et (l'ancienne Première Ministre britannique, ndlr) Margaret Thatcher", estime le député de Seine-et-Marne.

"Objectif : conquérir un maximum de villes" aux municipales

A un peu plus de trois semaines du second tour des municipales, le patron du PS assure que l'objectif de son parti, sans avancer de chiffres, est de "_conquérir le maximum de villes_, y compris pour compenser les défaillances de l'Etat, faire en sorte que les collectivités puissent être le filet de sécurité de ceux qui n'en ont pas."

Et de donner quelques exemples : "A Paris ou Châtillon, je souhaite qu'on puisse _donner un autre avenir aux Franciliens_, qui ont besoin de vivre dans une ville moins polluée, dans une région qui l'est particulièrement", ajoute Olivier Faure.