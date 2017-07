L’œil du web - Attaque au Parlement et guerres de rues, le Venezuela s'enfonce dans le chaos

L'Oeil du Web - Les réseaux sociaux, relais principaux de la situation catastrophique du Venezuela - Un policier thaïlandais fait un grand câlin à son agresseur - Le four rire du prince Charles en pleine représentation officielle.

Les réseaux sociaux se font le relais du chaos dans lequel s'enfonce le Venezuela. Elles montrent toute la violence qui s'est installé. Mercredi, le parlement a été attaqué par les partisans du président Nicola Maduro.

#5Jul Con artefactos explosivos atacaron sede del Palacio Federal Legislativo en el que resultó herido el diputado @ArmandoArmaspic.twitter.com/QKzzUPlALo — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) July 5, 2017

Voilà des mois qu'il y a une guerre institutionnelle entre le parlement , aux mains de l'opposition et le président Maduro. Cette crise politique est aussi une guerre dans la rue, avec ses des batailles rangées, ses blessés ses morts (84) , la dérive du pouvoir et les gens ont faims car la situation économique est catstrophique . On parle assez peu de cette sorte de guerre civile mais il y a de nombreuses vidéos qui tournent, pas toujours facile à voir.

Venezuela La gloriosa GNB más de 13 guardias atacando a un joven manifestante indefenso pic.twitter.com/c6AjqU2dJM — Mercedes Rodriguez (@ligia1933) July 6, 2017

Un policier fait un gros câlin à son agresseur

En Thaîlande, un homme entre armé d'un couteau, il semble menacer un policier La scene a été tournée par des cameras de surveillances et fait le tour du monde. Le policier choisit la méthode douce : Il lui parle et finalement l'homme lâche son couteau et se met à sangloter. Le policier va vers lui et lui fait un gros câlin et le console. L’agresseur le remercie.. C'est surtout un moment d'empathie et de détresse et de partage inattendu.

Fou rire malvenu pour le prince Charles

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles étaient en déplacement au Canada pour le 150 e anniversaire du pays. Ils ont assisté à un spectacle de Katajjaq, des chants traditionnels inuits chanté ici par deux femmes. Et tout à coup le couple princier pique du nez, Camilla se cache derrière son foulard, le prince Charles se gratte le nez... La performance gutturale est plutôt inhabituelle...Mais en tant que représentant officiel , le fou rire est embarrassant lui aussi...