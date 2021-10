L'opposition a boycotté le premier conseil municipal à Roubaix, 15 jours après le procès de Guillaume Delbar

15 jours après le procès du maire de Roubaix Guillaume Delbar pour escroquerie en bande organisée, le premier conseil municipal post-procès a eu lieu ce jeudi 21 octobre à la mairie et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été vite expédié ! L'opposition a quitté les lieux en ouverture du conseil. Sans compter une manifestation sur le parvis de la mairie : une cinquantaine de concitoyens ont appelé à sa démission.

à lire aussi Dix-huit mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité requis contre Guillaume Delbar

Le maire divers droite est soupçonné, avec 13 autres prévenus, dont son premier adjoint Max-André Pick et sa 6e adjointe Karima Zouggagh, d'avoir participé à un système frauduleux de défiscalisation, à base de dons à des micros-partis récupérés après avoir bénéficié d'une déduction fiscale. Dix-huit mois de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 3 ans ont été requis à l'encontre de Guillaume Delbar. Un an de prison ferme et six mois avec sursis, 20.000 euros d'amende, une inéligibilité de trois ans et une interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans ont été requis à l'encontre de Max-André Pick, considéré comme l'organisateur du système de fraude. Le tribunal rendra sa décision le 2 décembre prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Pour moi, il n'y a plus de confiance !"

Les élus d'opposition ont quitté la salle dès l'ouverture du conseil, emmené par Karim Amrouni, ancien candidat de gauche à la mairie et membre de Roubaix en commun : "Pour moi, il n'y a plus de confiance !" Un sentiment partagé par la cinquantaine de manifestants rassemblés sous les fenêtres de la mairie, qui ont scandé moult slogans tels que "Delbar, au placard !" ou "Delbar, en prison !" Rebecca, 10 ans, a une solution très simple pour restaurer la confiance : "Ils n'ont qu'à rendre l'argent !"

à lire aussi Le maire de Roubaix comparaît pour escroquerie en bande organisée avec plusieurs de ses proches

Derrière elle, Jarod est un peu plus âgé, il a 23 ans, il est étudiant et pour lui, cette affaire contribue à décrédibiliser sa ville : "C'est scandaleux et c'est important de montrer notre désaccord, dans l'esprit des gens, Roubaix est associée à la criminalité et à son maire qui est un voleur !" Jusqu'à la décision du tribunal le 2 décembre, la présomption d'innocence s'applique, mais malgré tout, Christiane Fonfroide, élue d'opposition, est songeuse : "Son premier adjoint a reconnu les faits alors sa défense est très légère et très malvenue."

"Beaucoup me demandent de continuer et c'est le plus important !"

Guillaume Delbar a réagi à l'issue du conseil municipal qui n'a duré qu'une poignée de minutes. Pour lui, l'opposition se donne en spectacle : "J'ai beaucoup de témoignages qui me demandent de continuer et c'est le plus important", déclare-t-il, rappelant le principe de la présomption d'innocence. Et d'ici le 2 décembre, aucune démission n'est à l'ordre du jour à la mairie de Roubaix.

Max-André Pick et Karima Zouggagh se sont mis en retrait de leurs fonctions au sein du département du Nord mais sont toujours en poste à la mairie.