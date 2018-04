Indre-et-Loire, France

L'opposition de gauche adresse une fin de non-recevoir au maire de Tours.

Après avoir annoncé, à la surprise générale, lors du dernier conseil municipal, la remise à plat du projet d'aménagement du haut de la rue nationale, Christophe Bouchet a proposé à l'opposition de participer à un groupe de travail informel, pour réfléchir à l'avenir du site. Le groupe "Tours à Gauche!" décline l'offre.

"Les portes de Loire, aujourd'hui, ce sont des trous. Et pour combien de temps?" Cécile Jonathan

Ces anciens proches de Jean Germain considèrent toujours que la décision de Christophe Bouchet est une très mauvaise chose. Pas du tout convaincus par les arguments avancés par le maire, les sept élus du groupe "Tours à Gauche!" veulent qu'un débat public soit organisé, comme l'explique Cécile Jonathan : "On ne répondra pas favorablement à la demande du maire de constituer un groupe de travail uniquement entre élus, car on souhaite que le débat soit public avant tout. On demande un conseil municipal extraordinaire pour débattre devant la population. Aujourd'hui, les tourangeaux sont consternés par l'attitude du maire qui promet en décembre qu'il annoncera le calendrier des travaux avant le 31 mars et qui, en fait, annonce fin mars l'arrêt des travaux."

Une réunion publique le 26 avril pour consulter les tourangeaux

Le groupe Tours à Gauche va organiser une réunion publique ouverte à tous, à propos du haut de la rue nationale. Cette réunion aura lieu le jeudi 26 avril, à 19H, salle Anatole France, en mairie de Tours.