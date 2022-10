L'opposition départementale dénonce les futurs tarifs des cantines des collèges du Territoire de Belfort

C'est la fin de la tarification solidaire à un euro dans les cantines des collèges du Territoire de Belfort, remplacée en 2023 par d'autres tarifs, qui sur le papier semblent plus avantageux pour certains boursiers. Mais pour la gauche départementale, cette mesure va indirectement siphonner le budget des familles les plus pauvres. Il faut sortir la calculette pour y voir plus clair.

La bourse...

Dans communiqué de la majorité, tout a l'air simple. On passe du tarif unique à un euro pour les boursiers, à trois tarifs en fonction du niveau de bourse. 2,19€, 0,97€ ou 0€ selon les revenus du foyer. "Ces coûts sont les restes à charge réels pour les familles, déduction faite de la Bourse nationale de collèges sur le tarif de 3,20€ appliqué aux élèves boursiers", précisent les services du Département. Et c'est bien cette opération mathématique qui fait réagir l'opposition.

"Il n'y a plus de reste à vivre pour un enfant qui bénéficiait jusque là d'une bourse qui lui permettait non seulement de manger au collège, mais également de faire une sortie scolaire, etc.", dénonce la conseillère départementale d'opposition de gauche Samia Jaber. Argument irrecevable pour la majorité départementale. "Nous ne pouvons pas laisser entendre que l’affectation de la Bourse Nationale Collèges aux dépenses de restaurations scolaires viendrait porter atteinte aux dépenses d’habillement, de loisir ou d’hébergement", dit un communiqué.

...ou les aides ?

Pour la majorité de droite, "les nombreuses aides attribuées par l’Education Nationale, à compléter des autres allocations aux familles (allocations familiales, APL, etc…) sont un panel riche et complémentaire pour venir en aide aux plus démunis ou aux familles connaissant des difficultés", il n'y a donc pas de problème à rediriger l'argent de la Bourse des collèges vers les seules dépenses de restauration.

Le département devrait économiser 116 000 euros avec ces nouveaux tarifs. "Sur le département, ce n'est pas grand chose", reprend Samia Jaber, "d'autant plus dans une année où on a fêté notre centenaire. 2 millions d'euros ont été dépensés dans des festivités, et au final, on termine l'année en supprimant la tarification scolaire et en tapant sur les plus pauvres", dénonce-t-elle. Mais pour la majorité, le calcul est bon : "Avec un reste à charge compris entre 0€ et 2,19€ pour les élèves boursiers, l’accès à des repas produits sur place, issus de produits locaux de qualité est imbattable. Un repas à domicile, même sommaire, revient à plus de 2,19€ avec l’inflation galopante. Ce tarif est donc sans aucune commune mesure un vrai tarif social__."