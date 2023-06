L'opposition municipale de la Grande-Motte dénonce un "rapport accablant" de la chambre régionale des comptes

Conseil municipal sous tension ce mardi soir à la Grande-Motte. Le rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune entre 2017 et 2022 est rendu public. Si dans l'ensemble, le rapport souligne la "bonne situation financière" de la station balnéaire, l'opposition parle d'un "rapport accablant et très sévère" pour le maire Stéphan Rossignol, et ses méthodes.

Le principal problème, c'est la gestion des paillotes. Selon le rapport, les exploitants bénéficient "d'un traitement bienveillant". Les loyers de 2019 et 2020 ont été payés avec deux ans de retard. Ça aurait dû entraîner des pénalités comme le prévoient les contrats, mais la ville ne les a pas appliquées. Elle leur a par ailleurs versé plus d'un million d'euros d'aides. Pour la mairie l'explication est simple : on est alors en pleine crise sanitaire, et elle n'a fait que jouer son rôle de soutien à des acteurs locaux.

L'opposition dénonce "le manque de transparence"

L'opposition municipale ne l'entend pas de cette oreille. "On a voté en conseil municipal un budget qui n'est pas rentré dans les caisses à ce moment-là !", s'indigne William Viste, tête de liste du groupe "La Grande-Motte c'est vous". Les opposants reprochent plus globalement au maire Stéphan Rossignol son "manque de transparence" et ses méthodes "qui consistent à cacher des choses". "Quand il y a des appels d'offre, il décide tout seul, sans nous en parler. Il faut dire les choses, c'est du copinage !", tance William Viste.

Ces méthodes sont d'ailleurs épinglées par la chambre régionale des comptes. "La procédure d'attribution des 15 lots de paillotes a manqué de transparence et de précision", peut-on lire dans le rapport. Il est notamment reproché des appels d'offres pas assez strictement encadrés.

La police municipale en question

Autre dépense pointée du doigt par le rapport : la police municipale. Les heures supplémentaires des agents ont fortement augmenté depuis 2018, date à laquelle elles ont été déplafonnées. Elles ont coûté un million d'euros sur quatre ans. Là aussi la mairie se justifie : ces heures permettent un service de sécurité 24h/24 sur la commune. Une explication qui ne convainc pas la chambre des comptes, qui parle d'une augmentation "déconnectée de l'activité réelle".

Parmi les autres sujets évoqués dans le rapport, il y a les travaux d'extension du port. Leur coût de 117 millions d'euros est "manifestement sous-estimé". Mais dans l'ensemble, la chambre régionale des comptes se réjouit que la Grande-Motte a "tiré les conséquences du précédent contrôle". Elle souligne que la situation financière de la commune est "bonne".

